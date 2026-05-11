Kanuni ile ilgili sözleri tepki çekmişti! Komedyen Tuba Ulu için istenen ceza belli oldu

Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı müstehcen sözler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Tuba Ulu hakkında savcılık iddianame düzenledi. Savcılık, Tuba Ulu hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli skandal sözleri büyük tepki çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, sosyal mecra platformunda yer alan videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiği tespit edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ulu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede şovunda "Kanuni Sultan Süleyman bile 'f.b'siyle evlendi" sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Komedyen Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.