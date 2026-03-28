Değişimin bu kadarı: Sıla Türkoğlu’nun liseli hali gündem oldu

Son dönemin gözde oyuncularından Sıla Türkoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, geçmişiyle gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun lise yıllarındaki fotoğrafı ve okul yıllığı sosyal medyada paylaşılınca, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Genelde ünlülerin estetik operasyon öncesi halleri hayal kırıklığı yaratırken, Türkoğlu'nun lise fotoğrafı ezber bozdu. Sosyal medya, "estetik mi yoksa doğal güzellik mi?" tartışmasıyla ikiye bölündü.

DEĞİŞMEYEN BAKIŞLAR: 416 NUMARALI SILA Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan İzmirli güzelin okul yıllığındaki karesi, eski bir sınıf arkadaşı tarafından paylaşıldı. Yıllıkta 416 okul numarasıyla yer alan Türkoğlu'nun lise hali, kısa sürede binlerce yorum aldı. Takipçilerinin en çok dikkatini çeken detay ise ünlü oyuncunun o dönemki karakteristik bakışlarının ve duru güzelliğinin hiç değişmemiş olmasıydı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte kıyas yağmuru başladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, "Bakışlar aynı, sadece çocuksu yüz hatları oturmuş" diyerek oyuncunun doğal olduğunu savunurken; bir kesim ise küçük estetik dokunuşların olduğunu iddia ederek tartışmanın fitilini ateşledi.

SINIF ARKADAŞINDAN ESPRİLİ GÖNDERME Fotoğrafı paylaşan eski sıra arkadaşının notu ise okuyanları gülümsetti. Türkoğlu ile aynı okulda okumasını kıskananlara seslenen arkadaşı; "Sıla Türkoğlu ile aynı okulda okuduğum için kıskananlar olmuş, merak etmeyin onun yerine imza atarım size" ifadeleriyle magazin dünyasında espri konusu oldu.

EVLİLİK YOLUNDA Güzelliğiyle büyüleyen Sıla Türkoğlu, özel hayatında da mutlu günler geçiriyor.

Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlenme teklifi almıştı.