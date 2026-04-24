Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi
Müjdat Gezen'in olaylı başlayan "Gırgıriye" müzikalinde sular durulmuyor. Sahne tartışmasının ardından bu kez de bilet skandalı patlak verdi. 3 bin 750 kişilik salona 5 bin bilet satılmasıyla yaşanan izdihamda yer bulamayan seyirciler ile görevliler arasında kavga çıkarken, organizasyon bozukluğuna "Paramızla rezil olduk" sesleri yükseldi. Oyuncu Metin Yıldız ise Gezen'i "Tiyatro tüccarlığı yaparsanız serum şişesiyle selama çıkarsınız" sözleriyle sert bir dille eleştirdi.
İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen Müjdat Gezen imzalı "Gırgıriye Müzikali", sanatseverlere keyifli anlar yaşatmak yerine kaos ve kavganın merkezi haline geldi. Bir gün önce "görüş açısı" krizi nedeniyle iptal edilen oyunun ertesi günkü gösteriminde de olaylar durulmadı.
KAPIDA İZDİHAM, İÇERİDE KAOS
Binlerce kişinin bilet aldığı müzikalde, giriş kapılarının yetersizliği büyük bir krize yol açtı. Tek bir giriş noktasının açılmasıyla oluşan uzun kuyruklar, kısa sürede arbedeye dönüştü. İzdiham sırasında vatandaşlar "Rezalet!" sloganları atarken, beklemekten sinirleri gerilen izleyiciler arasında yumruk yumruğa kavgalar yaşandı.
"Paramızla rezil olduk!" diyerek isyan eden birçok izleyici, biletlerini yakarak salonu terk etti.
3750 KİŞİLİK SALONA 5 BİN BİLET!
Krizin perde arkasındaki en çarpıcı iddia ise kapasite aşımı oldu. 3.750 kişilik salona yaklaşık 5 bin bilet satıldığı öne sürüldü. Bu durum koltuk numarasını bulamayan seyirciler ile görevlileri karşı karşıya getirdi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle oyun geç başlarken, oyuncular gösteri sonunda salonu ancak güvenlik koridorunda terk edebildi.
MÜJDAT GEZEN'DEN GÖREVLİYE AZAR
Kuliste de gerginlik hat safhadaydı. İptal edilen koltukların ücret iadesiyle ilgili bilgi vermeye çalışan bir salon görevlisi, Müjdat Gezen'in sert tepkisiyle karşılaştı. Gezen'in görevliye:
"Bana ne! Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben sahneye çıkınca bu koltuklardan seyirci beni seyredebilecek mi, onunla ilgileniyorum!" diyerek çıkıştığı öğrenildi.