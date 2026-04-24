CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müjdat Gezen'in olaylı başlayan "Gırgıriye" müzikalinde sular durulmuyor. Sahne tartışmasının ardından bu kez de bilet skandalı patlak verdi. 3 bin 750 kişilik salona 5 bin bilet satılmasıyla yaşanan izdihamda yer bulamayan seyirciler ile görevliler arasında kavga çıkarken, organizasyon bozukluğuna "Paramızla rezil olduk" sesleri yükseldi. Oyuncu Metin Yıldız ise Gezen'i "Tiyatro tüccarlığı yaparsanız serum şişesiyle selama çıkarsınız" sözleriyle sert bir dille eleştirdi.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 1

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen Müjdat Gezen imzalı "Gırgıriye Müzikali", sanatseverlere keyifli anlar yaşatmak yerine kaos ve kavganın merkezi haline geldi. Bir gün önce "görüş açısı" krizi nedeniyle iptal edilen oyunun ertesi günkü gösteriminde de olaylar durulmadı.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 2

KAPIDA İZDİHAM, İÇERİDE KAOS

Binlerce kişinin bilet aldığı müzikalde, giriş kapılarının yetersizliği büyük bir krize yol açtı. Tek bir giriş noktasının açılmasıyla oluşan uzun kuyruklar, kısa sürede arbedeye dönüştü. İzdiham sırasında vatandaşlar "Rezalet!" sloganları atarken, beklemekten sinirleri gerilen izleyiciler arasında yumruk yumruğa kavgalar yaşandı.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 3

"Paramızla rezil olduk!" diyerek isyan eden birçok izleyici, biletlerini yakarak salonu terk etti.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 4

3750 KİŞİLİK SALONA 5 BİN BİLET!

Krizin perde arkasındaki en çarpıcı iddia ise kapasite aşımı oldu. 3.750 kişilik salona yaklaşık 5 bin bilet satıldığı öne sürüldü. Bu durum koltuk numarasını bulamayan seyirciler ile görevlileri karşı karşıya getirdi. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle oyun geç başlarken, oyuncular gösteri sonunda salonu ancak güvenlik koridorunda terk edebildi.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 5

MÜJDAT GEZEN'DEN GÖREVLİYE AZAR

Kuliste de gerginlik hat safhadaydı. İptal edilen koltukların ücret iadesiyle ilgili bilgi vermeye çalışan bir salon görevlisi, Müjdat Gezen'in sert tepkisiyle karşılaştı. Gezen'in görevliye:

"Bana ne! Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben sahneye çıkınca bu koltuklardan seyirci beni seyredebilecek mi, onunla ilgileniyorum!" diyerek çıkıştığı öğrenildi.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 6

METİN YILDIZ'DAN SERT ELEŞTİRİ

Yaşanan olayların ardından geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen'e meslektaşı Metin Yıldız'dan sert bir eleştiri geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tiyatro tüccarlığı yaparsanız, seyirciye sanatsever gözüyle değil de müşteri gözüyle bakarsanız, serum şişesi ile selama çıkarsınız. Gırgıriye değil Dırdıriye!"

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 7

İLK GÖSTERİMDEKİ KRİZE DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ!

İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' sırasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Bir izleyicinin satın aldığı koltuğu beğenmeyerek verdiği tepkiyi hazmedemeyen Müjdat Gezen oyunu iptal etmişti. Gezen sahnede de "Ülkede demokrasi yok, burada da yok!" diye garip bir açıklama yapmıştı. Ancak yaşanan olaylar tiyatroseverlerin büyük tepkisini çekti. Seyircinin saygısızlık yaptığını düşünen tiyatroseverlerin yanı sıra Gezen'in yaklaşımını eleştirenler de oldukça fazlaydı.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 8

4 BİN TL'YE PLASTİK SANDALYE

"Paramızla rezil oluyoruz, beceremiyorsanız yapmayın" diyen seyirciler, organizasyon yetkililerini ve Gezen'i topa tuttu. Organizatörün daha fazla seyirci çekip para kazanmak amacıyla boş kalan kör noktalara bile sandalye koyduğu ortaya çıktı. Bilet fiyatları bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken sahne önüne konan sandalyelere 4 bin lira talep edildiği, aynı uygulamanın Ülker Arena'daki oyunda da yapıldığı öğrenildi.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 9

SEYİRCİYE SAYGISIZLIK

Oturma düzenini yanlış yaptığı ve kapasitesinden fazla seyirci aldığı için tepki toplayan Gezen'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "4-5 bine VIP bilet satıp seyirciyi plastik balkon sandalyesinde oturtmak vahşi kapitalizmin oyunudur, sanat değildir.", "Oyun kapalı gişe satıyor diyerek taşra kapitalisti mantığıyla koyduğun sandalyeler sahneyi görmüyorsa biri çıkar isyan eder.", "Koskoca tiyatro organizasyonu bir koltuk polemiğini anlık bir şekilde çözememiş, olay nerelere gelmiş. Bilet fiyatlarını uçurmayı bilirsiniz ama herhangi bir sıkıntıda lastik patlatırsınız.

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 10

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kimse kusura bakmasın, seyirci sonuna kadar haklı.", "VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hâlâ demokrasi diyor.", "Keşke bu iptali sandalye için değil çocukların katledildiği gün yapsaydın.", "Sanatçı seyircisiyle böyle konuşamaz, roldeki gibi sokak ağzıyla konuşmuş.", "Esas saygısızlık seyirciye yapıldı.", "Organizasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan olay sonrası hem sanatçının sağlık durumu hem de seyirci güvenliği gerekçesiyle oyunun ertelendiği duyuruldu."

Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi 11

Öte yandan Gezen'in krizi yönetemediğini söyleyen bir seyirci de şu yorumu yaptı:

"Böylesine kalabalık bir oyuna fazladan bilet satılmış. Kadının yaptığı yanlışı yanlışla kapatmaya çalışıyorsunuz. Oyunu iptal edip yarın oynayalım demek çözüm mü? Oyunu izlemeye gelenlerin yaktığı benzin, ödediği taksi ve otopark ücretlerini de mi karşılayacaksınız? Trafik çilesini çekenler, şehir dışından gelenler ne olacak? Sizinki de seyirciye saygısızlık olmuş."

Mobil uygulamalarımızı indirin