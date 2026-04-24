Müjdat Gezen’in Gırgıriye'sinde yeni kriz! Metin Yıldız’dan "tiyatro tüccarlığı" tepkisi

METİN YILDIZ'DAN SERT ELEŞTİRİ Yaşanan olayların ardından geçtiğimiz gün fenalaşarak hastaneye kaldırılan Müjdat Gezen'e meslektaşı Metin Yıldız'dan sert bir eleştiri geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Tiyatro tüccarlığı yaparsanız, seyirciye sanatsever gözüyle değil de müşteri gözüyle bakarsanız, serum şişesi ile selama çıkarsınız. Gırgıriye değil Dırdıriye!"

İLK GÖSTERİMDEKİ KRİZE DE TEPKİLER ÇIĞ GİBİYDİ! İstanbul Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' sırasında yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Bir izleyicinin satın aldığı koltuğu beğenmeyerek verdiği tepkiyi hazmedemeyen Müjdat Gezen oyunu iptal etmişti. Gezen sahnede de "Ülkede demokrasi yok, burada da yok!" diye garip bir açıklama yapmıştı. Ancak yaşanan olaylar tiyatroseverlerin büyük tepkisini çekti. Seyircinin saygısızlık yaptığını düşünen tiyatroseverlerin yanı sıra Gezen'in yaklaşımını eleştirenler de oldukça fazlaydı. "O İPTALİ ÇOCUKLARIN KATLEDİLDİĞİ GÜN YAPSAYDIN KEŞKE"

4 BİN TL'YE PLASTİK SANDALYE "Paramızla rezil oluyoruz, beceremiyorsanız yapmayın" diyen seyirciler, organizasyon yetkililerini ve Gezen'i topa tuttu. Organizatörün daha fazla seyirci çekip para kazanmak amacıyla boş kalan kör noktalara bile sandalye koyduğu ortaya çıktı. Bilet fiyatları bin 500 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişirken sahne önüne konan sandalyelere 4 bin lira talep edildiği, aynı uygulamanın Ülker Arena'daki oyunda da yapıldığı öğrenildi.

SEYİRCİYE SAYGISIZLIK Oturma düzenini yanlış yaptığı ve kapasitesinden fazla seyirci aldığı için tepki toplayan Gezen'le ilgili yapılan yorumlardan bazıları şöyle: "4-5 bine VIP bilet satıp seyirciyi plastik balkon sandalyesinde oturtmak vahşi kapitalizmin oyunudur, sanat değildir.", "Oyun kapalı gişe satıyor diyerek taşra kapitalisti mantığıyla koyduğun sandalyeler sahneyi görmüyorsa biri çıkar isyan eder.", "Koskoca tiyatro organizasyonu bir koltuk polemiğini anlık bir şekilde çözememiş, olay nerelere gelmiş. Bilet fiyatlarını uçurmayı bilirsiniz ama herhangi bir sıkıntıda lastik patlatırsınız.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Kimse kusura bakmasın, seyirci sonuna kadar haklı.", "VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hâlâ demokrasi diyor.", "Keşke bu iptali sandalye için değil çocukların katledildiği gün yapsaydın.", "Sanatçı seyircisiyle böyle konuşamaz, roldeki gibi sokak ağzıyla konuşmuş.", "Esas saygısızlık seyirciye yapıldı.", "Organizasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan olay sonrası hem sanatçının sağlık durumu hem de seyirci güvenliği gerekçesiyle oyunun ertelendiği duyuruldu."

Öte yandan Gezen'in krizi yönetemediğini söyleyen bir seyirci de şu yorumu yaptı: "Böylesine kalabalık bir oyuna fazladan bilet satılmış. Kadının yaptığı yanlışı yanlışla kapatmaya çalışıyorsunuz. Oyunu iptal edip yarın oynayalım demek çözüm mü? Oyunu izlemeye gelenlerin yaktığı benzin, ödediği taksi ve otopark ücretlerini de mi karşılayacaksınız? Trafik çilesini çekenler, şehir dışından gelenler ne olacak? Sizinki de seyirciye saygısızlık olmuş."