Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi!
Müjdat Gezen'in sahne aldığı Gırgıriye müzikali öncesi yaşanan kriz magazin gündemine damga vurdu. Sahneyi görmesi mümkün olmayan plastik bir koltuk için 4 bin TL ödediğini söyleyen seyirciye sert tepki gösteren Gezen, oyuncu iptal edince ortalık karıştı. Sanatseverler, Kahramanmaraş'taki okul katliamı sonrası gösterinin devam etmesini hatırlatarak iptal kararına tepki yağdırdı.
Müjdat Gezen'in başrolünde yer aldığı "Gırgıriye Müzikali", eşine az rastlanır bir skandalla gündeme oturdu. Salonu dolduran yüzlerce tiyatrosever, oyunun başlamasını beklerken büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı.
4 BİN LİRAYA "PLASTİK SANDALYE
Gezen, bir seyircinin oturma düzenine gösterdiği sert tepki üzerine sinirlenerek oyunu iptal etti. Ancak bu karar, hem organizasyon hataları hem de Gezen'in tavrı nedeniyle tiyatroseverlerin büyük tepkisini çekti.
Gerginliğin fitili, organizasyonun daha fazla bilet satmak adına salonun kör noktalarına bile ek koltuk yerleştirmesiyle ateşlendi.
Normal biletler 1.500 TL ile 3.500 TL arasında satışa sunuldu.
Sahne önündeki "VIP" alanlar için 4 bin TL ödeyen seyirciler, kendileri için ayrılan yerlerin plastik balkon sandalyesi olduğunu ve sahneyi görmelerinin imkansız olduğunu fark etti.
Bir izleyicinin "Beceresemiyorsanız yapmayın, paramızla rezil oluyoruz" diyerek duruma isyan etmesi üzerine Müjdat Gezen sahneye çıkarak beklenmedik bir hamle yaptı. Seyircinin eleştirisini hazmedemeyen Gezen, oyunu o an iptal ettiğini duyurdu.
HAZMEDEMEDİ SALONU TERK ETTİ
Sahnede yaptığı açıklamada, "Ülkede demokrasi yok, burada da yok!" ifadelerini kullanan usta sanatçı, salonu terk etti. Bu tavır, binlerce lira ödeyip uzak yollardan gelen diğer sanatseverleri de mağdur ederek tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Olayın ardından sosyal medya üzerinden hem organizatörlere hem de Müjdat Gezen'e eleştiri yağdı. Benzer bir uygulamanın daha önce Ülker Arena'daki gösterimde de yapıldığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İşte o tepkilerden bazıları:
"4-5 bin liraya VIP bilet satıp insanları plastik sandalyeye oturtmak sanat değil, vahşi kapitalizmdir!"
"Taşra kapitalisti mantığıyla kör noktalara sandalye atarsanız, biri çıkar isyan eder."
"Koskoca tiyatro organizasyonu bir koltuk polemiğini anlık bir şekilde çözememiş"
"Kimse kusura bakmasın, seyirci sonuna kadar haklı."
"VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hâlâ demokrasi diyor."