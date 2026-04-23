Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müjdat Gezen'in sahne aldığı Gırgıriye müzikali öncesi yaşanan kriz magazin gündemine damga vurdu. Sahneyi görmesi mümkün olmayan plastik bir koltuk için 4 bin TL ödediğini söyleyen seyirciye sert tepki gösteren Gezen, oyuncu iptal edince ortalık karıştı. Sanatseverler, Kahramanmaraş'taki okul katliamı sonrası gösterinin devam etmesini hatırlatarak iptal kararına tepki yağdırdı.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 1

Müjdat Gezen'in başrolünde yer aldığı "Gırgıriye Müzikali", eşine az rastlanır bir skandalla gündeme oturdu. Salonu dolduran yüzlerce tiyatrosever, oyunun başlamasını beklerken büyük bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 2

4 BİN LİRAYA "PLASTİK SANDALYE

Gezen, bir seyircinin oturma düzenine gösterdiği sert tepki üzerine sinirlenerek oyunu iptal etti. Ancak bu karar, hem organizasyon hataları hem de Gezen'in tavrı nedeniyle tiyatroseverlerin büyük tepkisini çekti.

Gerginliğin fitili, organizasyonun daha fazla bilet satmak adına salonun kör noktalarına bile ek koltuk yerleştirmesiyle ateşlendi.

Normal biletler 1.500 TL ile 3.500 TL arasında satışa sunuldu.

Sahne önündeki "VIP" alanlar için 4 bin TL ödeyen seyirciler, kendileri için ayrılan yerlerin plastik balkon sandalyesi olduğunu ve sahneyi görmelerinin imkansız olduğunu fark etti.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 3

Bir izleyicinin "Beceresemiyorsanız yapmayın, paramızla rezil oluyoruz" diyerek duruma isyan etmesi üzerine Müjdat Gezen sahneye çıkarak beklenmedik bir hamle yaptı. Seyircinin eleştirisini hazmedemeyen Gezen, oyunu o an iptal ettiğini duyurdu.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 4

HAZMEDEMEDİ SALONU TERK ETTİ

Sahnede yaptığı açıklamada, "Ülkede demokrasi yok, burada da yok!" ifadelerini kullanan usta sanatçı, salonu terk etti. Bu tavır, binlerce lira ödeyip uzak yollardan gelen diğer sanatseverleri de mağdur ederek tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Olayın ardından sosyal medya üzerinden hem organizatörlere hem de Müjdat Gezen'e eleştiri yağdı. Benzer bir uygulamanın daha önce Ülker Arena'daki gösterimde de yapıldığı öğrenildi.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 5

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İşte o tepkilerden bazıları:

"4-5 bin liraya VIP bilet satıp insanları plastik sandalyeye oturtmak sanat değil, vahşi kapitalizmdir!"

"Taşra kapitalisti mantığıyla kör noktalara sandalye atarsanız, biri çıkar isyan eder."

"Koskoca tiyatro organizasyonu bir koltuk polemiğini anlık bir şekilde çözememiş"

"Kimse kusura bakmasın, seyirci sonuna kadar haklı."

"VIP diye seyirciye tabure kilitlemiş hâlâ demokrasi diyor."

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 6

"Keşke bu iptali sandalye için değil çocukların katledildiği gün yapsaydın."

"Sanatçı seyircisiyle böyle konuşamaz, roldeki gibi sokak ağzıyla konuşmuş."

"Esas saygısızlık seyirciye yapıldı."

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 7

Organizasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, yaşanan olay sonrası hem sanatçının sağlık durumu hem de seyirci güvenliği gerekçesiyle oyunun ertelendiği duyuruldu.

Seyircisini azarlayan Müjdat Gezen'e tepkiler çığ gibi! 8

Öte yandan Gezen'in krizi yönetemediğini söyleyen bir seyirci de şu yorumu yaptı:

"Böylesine kalabalık bir oyuna fazladan bilet satılmış. Kadının yaptığı yanlışı yanlışla kapatmaya çalışıyorsunuz. Oyunu iptal edip yarın oynayalım demek çözüm mü? Oyunu izlemeye gelenlerin yaktığı benzin, ödediği taksi ve otopark ücretlerini de mi karşılayacaksınız? Trafik çilesini çekenler, şehir dışından gelenler ne olacak? Sizinki de seyirciye saygısızlık olmuş."

