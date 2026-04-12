İbrahim Tatlıses'ten sevindiren haber: Son detaylar A Haber'de

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da ameliyat edildi. Safra kesesi alınan Tatlıses'in operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, usta sanatçının hastaneye yatış sürecinden ameliyat sonrasına kadar tüm detayları ve merak edilen sağlık durumunu canlı yayında paylaştı.

SAFRA KESESİ AMELİYATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

İbrahim Tatlıses'in ameliyat süreci hakkında bilgi veren Meral Dağlılar, "Ameliyatın iyi geçtiği, safra kesesinin alındığı ve usta sanatçının şu an için yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bilgisini aldık" ifadelerini kullandı. Sanatçının safra kesesinden kaynaklanan bir iltihaplanma sorunu yaşadığını belirten Dağlılar, "Doktorların teşhisine göre safra kesesinden yayılan bir iltihap durumu belirlenmişti, bu nedenle başarılı bir operasyonla safra kesesi alındı" sözleriyle durumu özetledi.

HASTANEYE YATIŞ SÜRECİ VE ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Sürecin nasıl başladığına değinen Dağlılar, sanatçının birkaç gün önce hastaneye başvurduğunu söyleyerek, "7 Nisan günü tansiyon düşüklüğü ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen Tatlıses, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle önce yoğun bakımda tedaviye alınmıştı" değerlendirmesinde bulundu. Ameliyat öncesinde enfeksiyonun belli bir seviyeye indirilmesi için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten muhabir, "Yaklaşık beş günlük yoğun bakım tedavisinin ardından enfeksiyonun düşürülmesiyle birlikte dün sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

TABURCU OLACAĞI GÜN MERAK EDİLİYOR

Sanatçının iyileşme sürecine dair umut verici bilgiler paylaşan Meral Dağlılar, "Şu an için sağlık durumunun genel anlamda iyi olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği takdirde hafta içerisinde hastaneden taburcu edilmesi planlanıyor" sözleriyle aktardı. Tatlıses'in sevenlerinin hastaneye gelerek destek olduğunu da hatırlatan Dağlılar, usta sanatçının bir süre daha dinleneceğini ifade ederek konuşmasını noktaladı.