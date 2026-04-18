Tatlıses’in torunları kaza geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

"ALLAH BETERİNDEN KORUDU"

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük, o kucağımdayken ayağım kaydı. Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini bayağı sıyırdı. Ben de hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz. Görünmez kaza işte, Allah beterinden gerçekten korudu. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık."