Tatlıses’in torunları kaza geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses ailesinde korkutan kaza! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kucağındaki oğluyla merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kazada yaralanan anne ve oğulun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarından biri kaza geçirdi.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan Yasemin Şefkatli, evinde merdivenlerden düşerek yaralandı.
KUCAĞINDA OĞLUYLA MERDİVENLERDEN YUVARLANDI
Olay, Yasemin Şefkatli'nin kucağında oğluyla birlikte evin merdivenlerinden indiği sırada meydana geldi. Dengesini kaybederek ayağı kayan Şefkatli, kucağındaki minik oğluyla birlikte yere düştü. Talihsiz kaza sonrası Yasemin Şefkatli hareket edemezken, oğlunun karnında yaralanma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla anne ve oğul acil olarak hastaneye kaldırıldı.
"ALLAH BETERİNDEN KORUDU"
Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:
"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük, o kucağımdayken ayağım kaydı. Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini bayağı sıyırdı. Ben de hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz. Görünmez kaza işte, Allah beterinden gerçekten korudu. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık."
MİNİK TATLISES'İN DURUMU İYİ
Oğlunun karın bölgesindeki yaralanma nedeniyle müdahale edildiğini belirten Şefkatli, minik oğlunun sağlık durumuyla ilgili de espri yaparak, "Doktor 'put' (pot) deyip önünü açıp gösteriyor sürekli" notuyla yüreklere su serpti.