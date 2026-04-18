CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Tatlıses’in torunları kaza geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses ailesinde korkutan kaza! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, kucağındaki oğluyla merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kazada yaralanan anne ve oğulun sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in ikiz torunlarından biri kaza geçirdi.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir'i kucaklarına alan Yasemin Şefkatli, evinde merdivenlerden düşerek yaralandı.

KUCAĞINDA OĞLUYLA MERDİVENLERDEN YUVARLANDI

Olay, Yasemin Şefkatli'nin kucağında oğluyla birlikte evin merdivenlerinden indiği sırada meydana geldi. Dengesini kaybederek ayağı kayan Şefkatli, kucağındaki minik oğluyla birlikte yere düştü. Talihsiz kaza sonrası Yasemin Şefkatli hareket edemezken, oğlunun karnında yaralanma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla anne ve oğul acil olarak hastaneye kaldırıldı.

"ALLAH BETERİNDEN KORUDU"

Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini bilgilendirdi.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Şefkatli, şu ifadeleri kullandı:

"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük, o kucağımdayken ayağım kaydı. Çocuk güvenlik kapısının demiri derisini bayağı sıyırdı. Ben de hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye. Şu an ikimiz de çok iyiyiz. Görünmez kaza işte, Allah beterinden gerçekten korudu. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık."

MİNİK TATLISES'İN DURUMU İYİ

Oğlunun karın bölgesindeki yaralanma nedeniyle müdahale edildiğini belirten Şefkatli, minik oğlunun sağlık durumuyla ilgili de espri yaparak, "Doktor 'put' (pot) deyip önünü açıp gösteriyor sürekli" notuyla yüreklere su serpti.

İbrahim Ayel Tatlıses'in hastalığı neydi?

Doğumdan hemen sonra kalp rahatsızlığı (operasyon gerektiren bir durum) nedeniyle ameliyat edilen İbrahim Ayel, zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ne zaman evlendi?

Cemiyet hayatının ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, 7 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine girmiştir.

İbrahim Tatlıses'in çocuklarının isimle nedir?

İbrahim Tatlıses'in bilinen 7 çocuğu bulunmaktadır. Ünlü sanatçının farklı evliliklerinden ve birlikteliklerinden olan çocuklarının isimleri şöyledir:

Ahmet Tatlı: İlk evliliğini yaptığı Adalet Durak'tan olan en büyük oğludur.

Gülşen Tatlı: Adalet Durak'tan olan kızıdır.

Gülden Tatlı: Adalet Durak'tan olan diğer kızıdır.

İdo Tatlıses: Derya Tuna ile olan birlikteliğinden dünyaya gelmiştir.

Melek Zübeyde Akkaş: Sinema sanatçısı Perihan Savaş ile olan birlikteliğinden olan kızıdır.

Dilan Çıtak Tatlıses: Işıl Çıtak'tan olan ve yıllar sonra babası tarafından kabul edilen kızıdır.

Elif Ada Tatlıses: Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğudur.

Tatlıses'in şu ana kadar bu 7 çocuğundan toplamda 9 torunu bulunmaktadır.

Mobil uygulamalarımızı indirin