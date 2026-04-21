Yıldız Tilbe kimyasallara veda etti! Saçlarında sadece 4 malzeme kullanıyor

Tilbe, uzun süren arayışının ardından çareyi "kadim formüllerde" buldu. Artık saçlarını boyatmak için kuaför koltuğuna değil, mutfağa giriyor.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz dönemlerde kullandığı saç boyaları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Yüzünde oluşan alerjik reaksiyonlar ve yaralarla hayranlarını korkutan sanatçı, radikal bir karar alarak kimyasal ürünlere veda etti.

Safran: Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safran, renge derinlik ve canlılık kazandırır.

Hassas ciltli kadınlara seslenen ünlü sanatçı, artık vazgeçilmezi olan o özel karışımı paylaştı. İşte saçları hem besleyen hem de renklendiren o dörtlü:

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

Yaşadığı kötü tecrübelerden ders çıkaran Yıldız Tilbe, kendisiyle aynı sorunu yaşayan kadınlara şu sözlerle seslendi:

"Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı hiçbir korku yaşamadan, içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz."

Editörün notu: Doğal olsa dahi, bu tarz karışımları tüm saçınıza uygulamadan önce cildinizin küçük bir noktasında test etmeniz (yama testi) önerilir.