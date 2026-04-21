Yıldız Tilbe kimyasallara veda etti! Saçlarında sadece 4 malzeme kullanıyor
Yıldız Tilbe saç bakımında bambaşka bir yola girdi. Kimyasal ürünleri tamamen hayatından çıkaran ünlü sanatçının aynı sorunu yaşayan kadınlara verdiği 4 malzemeli tarif, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz dönemlerde kullandığı saç boyaları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Yüzünde oluşan alerjik reaksiyonlar ve yaralarla hayranlarını korkutan sanatçı, radikal bir karar alarak kimyasal ürünlere veda etti.
Tilbe, uzun süren arayışının ardından çareyi "kadim formüllerde" buldu. Artık saçlarını boyatmak için kuaför koltuğuna değil, mutfağa giriyor.
YILDIZ'IN 4 MALZEMELİ DOĞAL BOYA TARİFİ
Hassas ciltli kadınlara seslenen ünlü sanatçı, artık vazgeçilmezi olan o özel karışımı paylaştı. İşte saçları hem besleyen hem de renklendiren o dörtlü:
Kına: Temel renklendirici ve saç güçlendirici.
Zeytinyağı: Saç derisini nemlendirir, yumuşaklık ve parlaklık verir.
Zerdeçal: Renge altın yansımalar katar ve saç derisini tazeler.
Safran: Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safran, renge derinlik ve canlılık kazandırır.
TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ
Yaşadığı kötü tecrübelerden ders çıkaran Yıldız Tilbe, kendisiyle aynı sorunu yaşayan kadınlara şu sözlerle seslendi:
"Benim gibi hassas ciltli ve alerjisi olan kadınlara da aynı çözümü öneriyorum. Bu karışımla saçlarınızı hiçbir korku yaşamadan, içiniz rahat bir biçimde boyayabilirsiniz."
Editörün notu: Doğal olsa dahi, bu tarz karışımları tüm saçınıza uygulamadan önce cildinizin küçük bir noktasında test etmeniz (yama testi) önerilir.