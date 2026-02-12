CANLI YAYIN
Yıldız Tilbe yine gönülleri fethetti! Ramazan için harekete geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla gündeme gelen Yıldız Tilbe, Ramazan ayı için yardım çalışmalarını daha da genişletti. Ünlü sanatçı, desteğini tek bir bölgeyle sınırlı tutmayarak tüm İslam coğrafyasındaki ihtiyaç sahipleri için harekete geçti.

Ramazan ayına sayılı günler kala Yıldız Tilbe, yardım çalışmalarına hız verdi. Daha önce Filistin'e yaptığı desteklerle gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez ramazan boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harekete geçti.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ramazan ayında kimsenin sofrasının boş kalmaması gerektiğini vurgulayan sanatçı, özellikle kriz bölgelerinde yaşayan müslüman alemine destek olmayı hedefliyor.

"HER EVDE SICAK YEMEK PİŞMELİ"

Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlayan Tilbe'nin, dernek yöneticilerine "Bu ramazanda her evde sıcak yemek pişmeli. Üzerime düşeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

GAZZE'DE İNŞAAT BAŞLADI

Öte yandan Tilbe geçtiğimiz ay Gazze'de çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar bağış yaptı. Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu başladı.

Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda alanda molozların kısa sürede temizlendiğini göstererek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken bir not paylaştı.

"RAMAZAN AYINA KADAR"

"Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

Tilbe'nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi'ne giden Tilbe, bölgedeki dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olurken mahalle sakinleriyle de bir araya gelip sohbet etti.

"8 YILDIR İNSANLARA YARDIM EDER"

Ziyaretin yeni olmadığı, sanatçının uzun süredir aynı mahalleye destek verdiği de ortaya çıktı. Konuya ilişkin konuşan Mahalle Muhtarı Ümit Doğan, Tilbe'nin yıllardır bölgeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim"

