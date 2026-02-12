Yıldız Tilbe yine gönülleri fethetti! Ramazan için harekete geçti

Ramazan ayına sayılı günler kala Yıldız Tilbe, yardım çalışmalarına hız verdi. Daha önce Filistin'e yaptığı desteklerle gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez ramazan boyunca dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harekete geçti.

Yemen, Suriye, Filistin, Afganistan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Güney Sudan, Arakan ve Keşmir gibi bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı planlayan Tilbe'nin, dernek yöneticilerine "Bu ramazanda her evde sıcak yemek pişmeli. Üzerime düşeni yapmaya hazırım" dediği öğrenildi.

Dernek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda alanda molozların kısa sürede temizlendiğini göstererek, sürecin hızla ilerlediğine dikkat çeken bir not paylaştı.

Öte yandan Tilbe geçtiğimiz ay Gazze'de çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar bağış yaptı. Yıldız Tilbe adına yapılacak çadır kentin kurulumu başladı.

"RAMAZAN AYINA KADAR"

"Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği'ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze'deki Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah'ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

Tilbe'nin destek ulaştırmaya devam edeceği öğrenildi.İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi'ne giden Tilbe, bölgedeki dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olurken mahalle sakinleriyle de bir araya gelip sohbet etti.