Gazze’de umut inşa ediliyor! İşte Yıldız Tilbe’nin çadır kenti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazze'ye yaptığı 300 bin dolarlık bağışla kamuoyunun takdirini kazanan Yıldız Tilbe'nin yardımları bölgeye ulaştı. Ünlü sanatçı adına kurulacak iki büyük çadır kentin inşaat çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Usta sanatçı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Gazze için yaptığı 300 bin dolarlık yardımla gönülleri fethetmiş, ihtiyaç sahiplerine uzattığı yardım eliyle büyük takdir toplamıştı.

GAZZE'DE İNŞAAT BAŞLADI

Kudüs Gönüllüleri Derneği aracılığıyla Gazze'de iki ayrı çadır kent kurulması amacıyla 300 bin dolar bağışlayan ünlü sanatçının desteği, kısa sürede projeye dönüştü. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çadır kentlerin inşaat çalışmalarının başladığını ve moloz kaldırma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

300 BİN DOLARLIK YARDI

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Yıldız Tilbe, Gazze'de iki ayrı çadır kent için 300 bin dolarlık bağışını derneğimize teslim etmişti. Bu desteği hızla Mevedde Yardım Kuruluşu'na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatına başladık." ifadeleri yer aldı.

RAMAZAN'A KADAR TAMAMLANACAK

Çadır kentlerin Ramazan ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtilirken, Yıldız Tilbe destekli projede, çadırlarda kalan Filistinli ailelere iftarlar verileceği kaydedildi.

GAZZE İÇİN KONSER DÜZENLEYECEK

Ayrıca, Yıldız Tilbe'nin desteğinin bununla sınırlı kalmayacağı ve Gazze'deki ihtiyaç sahipleri için bir konser de düzenleyeceği duyuruldu.

Açıklamalarını sürdüren dernek, "Yıldız Tilbe hanımefendi geçen yıl Ramazan ayında da Gazze'de Kudüs Gönüllüleri eliyle toplamda 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu." dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR"

Dernek, "Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir." şeklinde noktaladı.

