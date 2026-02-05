Gazze’de umut inşa ediliyor! İşte Yıldız Tilbe’nin çadır kenti

"BÜYÜK BİR GURUR"

Dernek, "Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir." şeklinde noktaladı.