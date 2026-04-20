Ebru Gündeş'in sahnedeki estetik itirafı şaşırttı

Ebru Gündeş konserinde sadece şarkılarıyla değil, yaptığı estetik itirafıyla da gündem oldu. Ünlü sanatçı, sahnede yarım yüz gerdirme operasyonu geçirdiğini açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Türkiye'nin en güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, müzik kariyerindeki yerini uzun yıllardır koruyor. Usta sanatçı albümleri ve sahne performansları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Ebru Gündeş, uzun bir aranın ardından yeniden ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozan ünlü sanatçının, "Şapkasız çıkmadığımız günler" notuyla yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Gündeş'in bu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum gelmişti. Usta sanatçının yüzünü neden kasket takarak gizlediği de ortaya çıktı. Ebru Gündeş, konser sırasında yaptıği itirafla herkes şaşırttı.

SAHNEDE ESTETİK İTİRAFI

Ünlü şarkıcı estetik yaptırdığını sahnede açıkladı. Gündeş, seyircilere, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sordu. İlk iltifat, kendisini en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan'dan geldi: "20 yaş genç duruyorsun."