"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş ve Suriyeli şarkıcı Assala Nasri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir etkinlikte aynı sahneyi paylaştı. Gecenin en çok konuşulan anı, ikilinin Ebru Gündeş'in klasikleşmiş eseri "Gönlümün Efendisi" şarkısını birlikte seslendirmesi oldu.
Son dönemde İstanbul'daki konserleriyle adından sıkça söz ettiren Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez yurt dışındaki performansıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir etkinlikte Arap dünyasının yıldız isimlerinden Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaştı.
İKİ DİLDE ŞARKI SÖYLEDİLER
15 bin kişilik konserde sahneye çıkan ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi.
Gündeş ve Assala'nın performansı sosyal medyada gündem olurken; konserden görüntülere binlerce yorum ve beğeni geldi.
Beyaz renkli pelerin detaylı bir tulum giyen 51 yaşındaki Ebru Gündeş'in kombinini altın sarısı takılarla tamamlaması dikkat çekti.
PROVA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Ebru Gündeş provadan kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sevgili arkadaşım Assala ile Riyad Mevsimi'nde harika anılar biriktiriyoruz" notunu düşmüştü.