"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı

"ÇOK GURURLANDIM"



"Gönlümün Efendisi" şarkısının sözlerini kaleme alan Sıla Gençoğlu ise şarkının iki farklı dilde seslendirilmesiyle ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım"