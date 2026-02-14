CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş ve Suriyeli şarkıcı Assala Nasri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir etkinlikte aynı sahneyi paylaştı. Gecenin en çok konuşulan anı, ikilinin Ebru Gündeş'in klasikleşmiş eseri "Gönlümün Efendisi" şarkısını birlikte seslendirmesi oldu.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 1

Son dönemde İstanbul'daki konserleriyle adından sıkça söz ettiren Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, bu kez yurt dışındaki performansıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen özel bir etkinlikte Arap dünyasının yıldız isimlerinden Suriyeli şarkıcı Assala Nasri ile aynı sahneyi paylaştı.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 2

İKİ DİLDE ŞARKI SÖYLEDİLER

15 bin kişilik konserde sahneye çıkan ikili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 3

Gündeş ve Assala'nın performansı sosyal medyada gündem olurken; konserden görüntülere binlerce yorum ve beğeni geldi.

Beyaz renkli pelerin detaylı bir tulum giyen 51 yaşındaki Ebru Gündeş'in kombinini altın sarısı takılarla tamamlaması dikkat çekti.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 4

PROVA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ebru Gündeş provadan kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 5

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sevgili arkadaşım Assala ile Riyad Mevsimi'nde harika anılar biriktiriyoruz" notunu düşmüştü.

"Gönlümün Efendisi" iki dilde yankılandı! Ebru Gündeş ve Assala Riyad'ı salladı 6

"ÇOK GURURLANDIM"

"Gönlümün Efendisi" şarkısının sözlerini kaleme alan Sıla Gençoğlu ise şarkının iki farklı dilde seslendirilmesiyle ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Yıllar evvel yazdığımda söyleseler herhalde inanmazdım. Kısmetinde düet olacağı da çift lisan konuşacağı da varmış. Ne mutlu bana. Çok gururlandım, çok duygulandım"

Mobil uygulamalarımızı indirin