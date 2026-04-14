Heves Güzel'e müstehcenlik iddianamesi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede Güzel’in 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında hazırlanan ilk iddianame mahkemeye sunuldu.

Tutuklu bulunan fenomen Heves Güzel / Fotoğraf: Instagram "MÜSTEHCENLİK" İDDİANAMESİ HAZIRLANDI Soruşturma kapsamında Antalya'daki ikametinde sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirilen Güzel için hazırlanan iddianamede, suçlamalar "müstehcenlik" üzerinde yoğunlaştı.