Heves Güzel'e müstehcenlik iddianamesi
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı. İddianamede Güzel’in 6 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sosyal medya fenomeni Heves Güzel hakkında hazırlanan ilk iddianame mahkemeye sunuldu.
"MÜSTEHCENLİK" İDDİANAMESİ HAZIRLANDI
Soruşturma kapsamında Antalya'daki ikametinde sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirilen Güzel için hazırlanan iddianamede, suçlamalar "müstehcenlik" üzerinde yoğunlaştı.
O İSİMLERE HAPİS TALEBİ
Savcılık, fenomenin dijital platformlar üzerinden müstehcen içerikli videolar ürettiğini ve paylaştığını belirterek, Güzel'in 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Beca adlı işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ve Klein adlı gece kulübünün mesul müdürü Ayşe Tarım hakkında ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
SABAH'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İki ismin de "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianameler Asliye Ceza Mahkemesi gönderildi.
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
Şubat ayında İstanbul merkezli yürütülen operasyon, sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
"Uyuşturucu kullanımını özendirme", "fuhuşa yer temini" ve "uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla gerçekleştirilen baskınlarda Heves Güzel ile birlikte şu isimler gözaltına alınmıştı:
- Simge Barankoğlu
- Taha Özer
- Ebru Arman
- Eda Alboya
- Arif İskilip