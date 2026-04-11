Mehmet Ali Erbil’in doğduğu ev ortaya çıktı! Kızı Sezin Erbil konum paylaştı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, Instagram hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Erbil, babasının Yeniköy'de dünyaya gözlerini açtığı iki katlı ahşap evin fotoğrafını paylaştı. İşte sosyal medyada büyük ilgi gören o kare...
Özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in doğduğu ev ortaya çıktı. Babasının Yeniköy'de dünyaya gözlerini açtığı iki katlı ahşap evi paylaşan Sezin Erbil, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
Erbil'in "Babamın doğduğu ev" notuyla paylaştığı kare, ünlü şovmenin bugünkü pırıltılı hayatının ardındaki mütevazı kökleri gözler önüne serdi.
Yeniköy'ün tarihi dokusunu yansıtan iki katlı ahşap bina, hem mimarisiyle hem de taşıdığı derin anılarla kısa sürede ilgi odağı oldu.
Bu nostaljik paylaşım, Mehmet Ali Erbil'in geçmişteki evliliklerini de tekrar gündeme getirdi.
Öte yandan Blog yazarı ve mücevher tasarımcısı Sezin Erbil 2009 yılında hayatını Evren Yazgan ile birleştirmişti. Çiftin, Elisa isminde bir kız çocuğu var.
EVLİLİK GEÇMİŞİ
Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1982 / 1985-1986): Erbil, ilk eşiyle iki kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten, bu duygusal paylaşımı yapan kızı Sezin dünyaya geldi.
Nergis Kumbasar (1989-1996): Oyuncu Nergis Kumbasar ile 7 yıl evli kalan şovmenin, bu birliktelikten kızı Yasmin doğdu.
Sedef Altuntaş (2001-2003): Yaklaşık 1,5 yıl süren kısa süreli bir evlilik yaşadı.
Tuğba Coşkun (2005-2011): 6 yıl süren bu evlilikten oğlu Ali Sadi dünyaya geldi.
Gülseren Ceylan (2025-2026): Son olarak kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos 2025'te evlenen Erbil'in bu evliliği, geçtiğimiz Şubat ayında 7 ayın sonunda tek celsede sona erdi.