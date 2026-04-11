Mehmet Ali Erbil’in doğduğu ev ortaya çıktı! Kızı Sezin Erbil konum paylaştı

Özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Mehmet Ali Erbil'in doğduğu ev ortaya çıktı. Babasının Yeniköy'de dünyaya gözlerini açtığı iki katlı ahşap evi paylaşan Sezin Erbil, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Yeniköy'ün tarihi dokusunu yansıtan iki katlı ahşap bina, hem mimarisiyle hem de taşıdığı derin anılarla kısa sürede ilgi odağı oldu.

Sezin Erbil ve kızı Elisa Yazgan

Bu nostaljik paylaşım, Mehmet Ali Erbil'in geçmişteki evliliklerini de tekrar gündeme getirdi.

Öte yandan Blog yazarı ve mücevher tasarımcısı Sezin Erbil 2009 yılında hayatını Evren Yazgan ile birleştirmişti. Çiftin, Elisa isminde bir kız çocuğu var.