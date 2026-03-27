Mehmet Ali Erbil’in yeni aşkı Ayşe Akın’dan Gülseren Ceylan’a canlı yayında yaylım ateşi

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 11:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın 7 aylık olaylı evliliği sona erse de yankıları bitmiyor. Erbil'in yeni sevgilisiyle yaptığı canlı yayın, eski eş Ceylan'ı çileden çıkardı. Zehir zemberek açıklamalar yapan Ceylan, Erbil'e kapıları tamamen kapattı.

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile tek celsede boşandıktan sadece bir ay sonra yeni bir aşka yelken açtı. Ancak bu yeni ilişki, beraberinde büyük bir polemiği de getirdi. Erbil'in yeni sevgilisiyle birlikte sosyal medyada açtığı canlı yayında sarf edilen sözler, eski eş Gülseren Ceylan'ın sabrını taşırdı.

"GÜLSEREN KİM? TANIMIYORUM!" Canlı yayın sırasında Erbil'in yeni sevgilisinin Gülseren Ceylan hakkında kullandığı küçümseyici ifadeler sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Ceylan'ı tanımadığını belirten ve kendisini ondan üstün gördüğünü ima eden sözlerin ardından gözler Gülseren Ceylan'a çevrildi.

"NE ÖLÜN ÖLÜME NE DİRİN DİRİME!" Duydukları karşısında sessizliğini bozan Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Erbil'e yönelik ağır ifadeler kullanan Ceylan, şu sözlerle rest çekti: "Ne saygım ne de sevgim kalmıştır. Ne ölün ölüme ne dirin dirime! Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum. Basit adam!"

BOŞANMA PROTOKOLÜ ORTAYA ÇIKTI Gerilim tırmanırken, ikilinin boşanma detayları da yeniden gündeme geldi. Protokole göre, Erbil'in evlilik sürecinde Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğün takıları Gülseren Ceylan'da kaldı.

Ayrıca tarafların birbirleri hakkında olumsuz konuşmama kararı aldığı, kural ihlali durumunda ise ağır hukuki yaptırımların uygulanacağı öğrenildi. Erbil ise son röportajında, bu ayrılığı "ölümden sonraki en büyük travma" olarak nitelendirmiş ve sadece ortak köpeklerini özlediğini dile getirmişti.