Mehmet Ali Erbil’e tepki: Annesinin cenazesi varken yaptığı yayın olay oldu
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılmadı. Vefat haberinden saatler sonra açtığı canlı yayındaki 'Her şey yalanmış' sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Bir süre önce kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan sunucu Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, dün hayatını kaybetti. Eken için İzmir'in Urla ilçesindeki Urla Gasilhanesi'nde tören düzenlendi.
Törene; kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katıldı. Mehmet Ali Erbil ise törende yer almadı. Vakit beklenmeden kılınan namaz sonrası Eken, Zeytinalan Mezarlığı'ndaki eşi Ömer Önder Eken'in mezarının üzerine defnedildi.
"CANIM ANNEMİZİ KAYBETTİK" DEMİŞTİ
Cenazede gözler Mehmet Ali Erbil'i ararken, kardeşi Öngül Eken ünlü sunucunun kendi sağlık problemleri nedeniyle törene katılamadığını belirtti. Erbil, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"Canım annemizi 91 yaşında kaybettik. Başımız sağ olsun."