Mehmet Ali Erbil’e tepki: Annesinin cenazesi varken yaptığı yayın olay oldu

"İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar. Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... hepsi yalanmış."

Acı haberi böyle duyurdu

"ANNEMİ SEVEMEDİM"

Öte yandan ünlü isim daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair açıklamalar yapmış ve annesine olan kırgınlığını dile getirmişti.

Erbil, "annemin el alemin adamına bizi ezdirdiğini görmek çok acı bir şeydi. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı, bir çocuğu düşünebiliyor musun anne sevgisinin kalmaması o duygunun boş kalması… Annemle bu konuda hiç yüzleşmedik. Ben bir televizyon programında bahsettim küstü bana. Yıllarca ben onların yanında oldum maddi manevi hiçbir yerde de söylemedim sanki ben iftira atıyormuşum gibi küstü." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, "En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim." demişti.