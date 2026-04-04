Mehmet Ali Erbil’e tepki: Annesinin cenazesi varken yaptığı yayın olay oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in cenazesine katılmadı. Vefat haberinden saatler sonra açtığı canlı yayındaki 'Her şey yalanmış' sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir süre önce kalça kemiği kırılan ve yaşlılığa bağlı sağlık problemleri bulunan sunucu Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, dün hayatını kaybetti. Eken için İzmir'in Urla ilçesindeki Urla Gasilhanesi'nde tören düzenlendi.

Törene; kızı Öngül Eken, torunu Gülce Akol, damadı Ali Akol, dünürleri Hülya Öney, Mehmet Öney ve komşuları katıldı. Mehmet Ali Erbil ise törende yer almadı. Vakit beklenmeden kılınan namaz sonrası Eken, Zeytinalan Mezarlığı'ndaki eşi Ömer Önder Eken'in mezarının üzerine defnedildi.

"CANIM ANNEMİZİ KAYBETTİK" DEMİŞTİ

Cenazede gözler Mehmet Ali Erbil'i ararken, kardeşi Öngül Eken ünlü sunucunun kendi sağlık problemleri nedeniyle törene katılamadığını belirtti. Erbil, annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Canım annemizi 91 yaşında kaybettik. Başımız sağ olsun."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ: "2 YILDIR GÖRMÜYORUM..."

Annesinin vefatından saatler sonra TikTok üzerinden canlı yayın açan Erbil, ailevi bağlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayında annesiyle olan mesafeli ilişkisine değinen ünlü şovmen, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıldır görmüyordum annemi. Genç yaşta, küçük yaşta problemler yaşadık üvey baba olduğu için arada... Ama yine de ben vicdanen, evlat olarak maddi manevi elimden gelen her şeyi yaptım, son güne kadar. Yeni proje yolda arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Sağlıktan ötesi yalan arkadaşlar, yalan; her şey yalan. Sevgiler, dostluklar... hepsi yalanmış."

"ANNEMİ SEVEMEDİM"

Öte yandan ünlü isim daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair açıklamalar yapmış ve annesine olan kırgınlığını dile getirmişti.

Erbil, "annemin el alemin adamına bizi ezdirdiğini görmek çok acı bir şeydi. Yıllarca bunu unutamadım ve içimde anne sevgisi kalmadı. Boşaldı, bir çocuğu düşünebiliyor musun anne sevgisinin kalmaması o duygunun boş kalması… Annemle bu konuda hiç yüzleşmedik. Ben bir televizyon programında bahsettim küstü bana. Yıllarca ben onların yanında oldum maddi manevi hiçbir yerde de söylemedim sanki ben iftira atıyormuşum gibi küstü." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Ali Erbil, "En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam. Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim." demişti.

