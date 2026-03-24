Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı! "Mecburum" diyerek not bırakmıştı

İstanbul Sarıyer’de ünlü yapımcı Erol Köse (61), bulunduğu binanın 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Dikkat çeken ölümde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Köse’nin kendi el yazısıyla bir kağıda "ALS hastasıyım. Mecburdum. Sorumluluk benim. Not: Kedime iyi bakın” yazdığı öğrenildi. Öte yandan Köse'nin vasiyeti de ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 katlı binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAPIMCI EROL KÖSE 16'NCI KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde bulunan ve Köse'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. (64) ile görüşen polis ekipleri, Mevlüt Y.'nin, Köse ile birlikte yaşadıklarını öğrendi.

YAKLAŞIK 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri tarafından ilk ifadesi alınan Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları ile kalp hastalığı bulunduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Sağlık sorunları bulunan Erol Köse'nin arkadaşı ile birlikte yaşadığı öğrenildi.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. Köse'nin ölümüne ilişkin olay yerinde incelemeler sürüyor.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

"1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.

EL YAZMASI NOTU ORTAYA ÇIKTI: MECBURDUM

Dikkat çeken ölümde yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Köse'nin kendi el yazısıyla bir kağıda "ALS hastasıyım. Mecburdum. Sorumluluk benim. Not: Kedime iyi bakın" yazdığı öğrenildi.

İŞTE SON KONUŞMASI

Erol Köse'nin bayramın üçüncü günü yapımcı Murat Yıldırım ile bayramlaştığı öğrenildi.

"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM"

Yıldırım, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı:

"Bizi özlediğini söyledi. 'Bayramdan sonra bir araya gelelim mutlaka, biliyorsun yalnız kalmayı sevmiyorum' dedi.

KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ

Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı."

Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse'nin geride bıraktığı mektuba son vasiyetini şöyle yazdığı öğrenildi:

"CENAZEMİ POLAT YAĞCI'YA EMANET EDİN"

"Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin."

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Köse'nin vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.Köse paylaşımında, "Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..." ifadelerini kullandı.

İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak.

EROL KÖSE'NİN DÜŞME ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

DÜŞME ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Köse'nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse'nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 yılında Elazığ'da doğan Erol Köse, Türkiye'nin en tanınmış müzik yapımcılarından biri olarak bilinir. Müzik hayatına Komedi Dans Üçlüsü adlı grubun üyesi olarak başlayan Köse, sekiz yıl boyunca grupla sahne performansları ve albüm çalışmaları gerçekleştirdi.

Albüm teklifiyle yapımcılığa adım atan Köse, 2000'li yıllarda bu kariyerini pekiştirdi. Dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı. Birçok bilinen sanatçı için albüm prodüksiyonları yapan Erol Köse Türk müzik sektörüne önemli katkılarda bulundu. Ayrıca Köse'nin doktor unvanına da sahip olduğu da biliniyor.

Erol Köse 61 yaşında hayata veda etti.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (motor nöronlar) hasar görmesiyle kaslarda ileri seviyede zayıflık, erime ve fonksiyon kaybına yol açan nörolojik bir hastalık olarak bilinir. Genellikle 40-70 yaş arası erkeklerde daha sık görülen ALS hastalığı konuşma, yutma ve solunum kaslarını etkileyerek hayatı oldukça kısıtlar.

