Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı."

Köse'nin sosyal medyadaki son paylaşımı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Köse'nin vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu.Köse paylaşımında, "Çok mu derdin var kanka... Aman salla gitsin, gül geç... Nasıl olsa filmin sonunda kimse canlı çıkamıyor hayat denilen bu oyundan... Oyun mu? Evet oyun... Bilim dünyasının son keşfine göre hayatımız bir bilgisayar yazılımı, bir simülasyon... Biz aslında yoğuz... O zaman elbette salla gitsin dertleri..." ifadelerini kullandı.

İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak.

DÜŞME ANI KAMERADA

Hayatını kaybeden Köse'nin düşerek yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Köse'nin yüksekten düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu anlar yer aldı.