Polis ilk gün "cinayet" demiş! Güllü dosyasında şoke eden ses kaydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Yalova’da 6’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi güçlendi. Teknik ve fiziki takip sonucu Güllü’nün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından camdan atıldığı tespit edilirken, baldırındaki morluklar ve ses kaydı dava dosyasına girdi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' kararı verildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı daha başından 2 meslektaşıyla özel olarak takip etti.

Başsavcı Öksüz, olay günü polis daha sonra da bilirkişinin yaptığı ön inceleme sonrası Güllü'nün ölümünü 'cinayet' olarak değerlendi. Başsavcılık, daha fazla somut delilin oluşması için olay günü evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu gözaltına almadı, alan açarak günün 24 saati teknik ve fiziki takibe aldı.

MÜŞTEKİ VE TANIK OLARAK DİNLENDİLER

Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter'i Yalova'ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Aralarında yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova'da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI

Bilirkişinin yaptığı incelemede Güllü'nün olay anında evinin penceresinden dışarı bakarken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildiği tespiti yapılırken, sanatçının otopsisinde ise sol arka baldırında oluşan morluk ise şüphe oluşturdu. Sultan Nur'un ifadesi ve bilirkişinin tespitinde ise o morluğun nedeninin, Güllü'nün, kızı tarafından itildiği sırada bacağını pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Güllü'nün yapılan otopsisinde, tırnak aralarından alınan numunelerde boğuşma izine rastlanmadı.

DÖVEREK KORKUTTU

Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan Nur Ulu'yu feci şekilde dövdüğü belirtildi. Sultan'ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan'dan korktuğu, olay sonrası ise bu kez Tuğyan'ın Sultan'ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duymaya başladığı bildirildi.

KONUŞMAK İSTEMİYORMUŞ

Bu arada, tutuklandıktan sonra önce Gebze, ardından da Marmara Cezaevi'ne sevk edilen Tuğyan'ın, kaldığı kadın koğuşuna alıştığı, annesinin ölümüne ilişkin ise konuşmak istemediği belirtildi. Tuğyan'ın verdi ifadelerde ise itirafta bulunmadığı açıklandı.

SES KAYDI DOSYADA

Bu arada, Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözleri kayda alınıp soruşturma dosyasına konuldu. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yer alan tanık beyanları ile teknik raporlar arasındaki çelişkileri gidermek için kapsamlı bir inceleme başlatmıştı.

SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre; Dosyanın en dikkat çeken noktası ise Güllü'nün düşme anında verdiği yaşam mücadelesi oldu. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunda yer alan teknik değerlendirmeler ile tanık Sultan'ın ifadesi arasındaki 'yön' farklılığı, bazı haber mecraları ve sosyal medya paylaşımlarında farklı şekillerde yorumlandı.

Söz konusu farklılığın, tanık beyanının geçersiz olduğu yönünde algı oluşturacak biçimde sunulmasının ise dosyanın bütünlüğüyle örtüşmediği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın oluş şekline ilişkin hiçbir senaryoyu dışlamadan hareket ediyor. Bilirkişi raporları, tanık anlatımları, olay yeri bulguları ve adli tespitlerin bir bütün halinde ele alındığı, soruşturmanın yalnızca tek bir rapora veya tek bir ifadeye dayanılarak yönlendirilmediği öğrenildi.

Dosyada yer alan bilirkişi raporlarının, olayın muhtemel oluş şekillerini teknik veriler çerçevesinde değerlendirildiği, kesin ve değişmez hükümler içermediği belirtiliyor.

Buna rağmen raporun yalnızca belirli bölümlerinin esas alınarak yapılan yorumların, kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Raporda, düşmenin dış bir kuvvet etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin tespitlerin de bulunduğu hatırlatılıyor.

HAYATA TUTUNMA REFLEKSİ

Tanık Sultan'ın, itilme anında Güllü'nün yüzünün pencereye dönük olduğu yönündeki ifadesinin, olayın fiziksel gelişimi açısından mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Güllü'nün arkasından bacaklarından kavranması sırasında ayaklarının yerden kesilmesiyle düşme korkusu yaşayıp refleks göstererek vücudunu odaya doğru çevirmeye çalışmış olabileceği, bu manevra sırasında pencere kenarına tutunma çabası göstermesinin doğal bir savunma refleksi kapsamında ele alındığı aktarılıyor.

Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği, hiçbir delilin tek başına belirleyici kabul edilmediği ve nihai değerlendirmenin tüm bulguların birlikte ele alınmasıyla yapılacağı öğrenildi.

