SON DAKİKA: Şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması tüm hızıyla devam ediyor.

İş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı.

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen Edis Görgülü hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı. Burak Doğan'ın haberine göre Edis, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kararının ardından sessizliğini bozan Edis, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu.

Brezilya'da olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı, hakkındaki iddialarla bir ilgisi olmadığını savunan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun."