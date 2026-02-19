Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Murat Dalkılıç Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu serbest | 5 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda geçtiğimiz gün (17.02.2026) gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında Barış Atalay ve manken Tolga Kulakçı'nın bulunduğu 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTI
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcılar Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu, Kaan Tangöze ile oyuncu İsmail Hacıoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 KİŞİ İÇİN İSE TUTUKLAMA TALEBİ
Aralarında Barış Atalay ve manken Tolga Kulakçı'nın bulunduğu 5 şüpheli tutuklamaya sevk edildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu'nun da aralarında olduğu isimler gözaltına alındı.
SURVİVOR ŞAMPİYONU DA LİSTEDE
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze,Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt ile Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan ve eski Survivor şampiyonu Adem Kılıççı gözaltına alındı.
HANGİ İSİMLER GÖZALTINDA?
|Sıra
|İsim
|İlgili Firma / Meslek
|1
|Murathan Kurt
|Züber – Ortak
|2
|Nailcan Kurt
|Züber – Ortak
|3
|Hakan Tunçelli
|Terzi – Mekan İşletmecisi
|4
|Murat Öztürk
|Bonivex – İşletme Sahibi
|5
|Murat Dalkılıç
|Şarkıcı
|6
|Rıza Kaan Tangöze
|7
|Murat Cevahiroğlu
|8
|Barış Talay
|9
|Hakan Kakız
|10
|Adem Kılıçcı
|Eski Milli Boksör
|11
|Tolga Kulakçı
|12
|Kemal Doğulu
|13
|Alihan Taşkın
|14
|Tolga Sezgin
|15
|Ramazan Bayar
|16
|Aygün Aydın
|17
|Buse Görkem Narcı
|18
|İsmail Hacıoğlu
|Oyuncu
|19
|Furkan Koçan
EDİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Operasyona ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;
TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak , TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."