Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Murat Dalkılıç Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu serbest | 5 tutuklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu'nun da aralarında olduğu isimler gözaltına alındı.