Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
SON DAKİKA: Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan fenomen Enes Batur’un uyuşturucuc test sonucu çıktı. Fenomen ismin, Adli Tıp’ta yapılan saç örneği incelemesinde esrar (THC) maddesi pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan YouTuber Enes Batur, 12 Şubat'ta yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Batur savcılık ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Enes Batur'un Adli Tıp tarafından yapılan saç örneği incelemesinde esrar (THC) maddesine ilişkin pozitif sonuç tespit edildi.

