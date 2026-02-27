SON DAKİKA: Enes Batur'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Kaynak: Sosyal medya

YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sosyal medya fenomenleri ile ünlü isimleri kapsayan geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan YouTuber Enes Batur, 12 Şubat'ta yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik ekiplerince gözaltına alındı.