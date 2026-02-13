Uyuşturucu soruşturmasında Enes Batur hakkında karar! Adli kontrol şartıyla serbest

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

FENOMEN ENES BATUR'A HAVALİMANINDA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen sanal medya ünlüsü Enes Batur İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ İLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Enes Batur, yurt dışı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

ENES BATUR HAKKINDA KARAR

Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.