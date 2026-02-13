Uyuşturucu soruşturmasında Enes Batur hakkında karar! Adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan fenomen Enes Batur İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlülerin de olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALINA ALINMIŞTI
İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FENOMEN ENES BATUR'A HAVALİMANINDA GÖZALTI
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen sanal medya ünlüsü Enes Batur İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ İLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Enes Batur, yurt dışı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
ENES BATUR HAKKINDA KARAR
Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.