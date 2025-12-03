Danla Bilic sessizliğini bozdu! Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor?

Kaynak: Instagram

"HİÇBİR ALAKAM YOK"

Danla Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var."

Bu açıklamasıyla tüm iddiaları reddeden Bilic, aşk söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.