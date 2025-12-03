03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 15:13
Danla Bilic sessizliğini bozdu! Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu hakkında ortaya atılan aşk iddiaları magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ünlü fenomen, söz konusu haberlere sosyal medya üzerinden açıklık getirdi.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenlerinden Danla Bilic, hem paylaşımları hem de sık sık gündeme gelen açıklamalarıyla magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

31 yaşındaki ünlü fenomen, son günlerde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcusu Emirhan Topçu ile adının aşk dedikodularına karışması üzerine sessizliğini bozdu.

Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını belirterek çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

"HİÇBİR ALAKAM YOK"

Danla Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok kiki var."

Bu açıklamasıyla tüm iddiaları reddeden Bilic, aşk söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

ESKİ SEVGİLİSİ BERK ÇETİN İLE YAŞADIĞI OLAYLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Danla Bilic'in özel hayatı son dönemde yalnızca yeni aşk iddialarıyla değil, eski sevgilisi Berk Çetin ile yaşadığı olaylarla da gündeme gelmişti. Danla Bilic olarak tanınan Neslihan Aktepe, geçtiğimiz aylarda Berk Çetin tarafından Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Çetin, olay sonrası bir süre sonra Denizli'de gözaltına alındı ancak emniyet ifadesinde suçlamaları reddetti. Dört gün sonra serbest bırakılan Berk Çetin, gelen ihbar üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Danla Bilic, hem yeni aşk iddiaları hem de geçmişte yaşadığı bu olaylarla kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

