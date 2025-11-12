Özgü Namal çocuklarıyla birlikte ölümden döndü!

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 13:23 Güncelleme: 12.11.2025 13:30
Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası oyuncu ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Özgü Namal, korkutan bir haberle gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Milliyet'in haberine göre; Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi" dedi.

