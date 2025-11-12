Özgü Namal çocuklarıyla birlikte ölümden döndü!
Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası oyuncu ve çocukları hastaneye kaldırıldı.
Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Özgü Namal, korkutan bir haberle gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Milliyet'in haberine göre; Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler
- A Milliler Dünya Kupası yolunda! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Bu 10 hata evinizi toz yuvasına çeviriyor! Evinizi tozdan uzak tutmanın en etkili yöntemleri
- BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?
- TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?
- Renkli kıyafetleriniz solduysa endişelenmeyin: Tek bardakla yenileniyor!
- EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
- 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
- Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor
- TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli mi, hangi tarihlerde?
- CANLI KURA İZLE | Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi ekranı...
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…