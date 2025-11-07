Barıştılar mı? Pekin Akil’den kafa karıştıran paylaşıma yanıt!

07 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 15:45
9 yıllık evliliklerini ağustos ayında sonlandıran Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz günlerde paylaştıkları tatil kareleriyle kafaları karıştırdı. Herkesin aklına "barıştılar mı?" sorusu gelirken güzel oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında evlenmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

Ancak, ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında 9 yıllık evliliklerini tek celsede noktalamıştı.

Kızları için sık sık bir araya gelen ikili, tatil pozlarıyla sosyal medyada olay oldu.

BARIŞTILAR MI?

Eski eşlerin yurt dışı tatilinde çocuklarıyla birlikte verdiği pozlar "barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Bir etkinlikte görüntülenen güzel oyuncu söylentilere yanıt verdi. Akil yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle problemimiz yok, evlilik değil. Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki. Sık sık bir arada göreceksiniz bizi." dedi.

