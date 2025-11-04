Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Coşkun Sabah / DHA

"BUGÜNLERE GELMEMDE ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR"

Coşkun Sabah, "Kaybettik ama bendeki değeri çok çok büyük. Çünkü daha 17-18 yaşındayken hem Münir Nurettin Selçuk'a hem de Doktor Nevzat Atlığ hocamıza benden bahsedip, 'Bir talebem var, ismi Coşkun Sabah, bunu muhakkak dinleyin' diyen hocamızdı. Hocamızın bugünlere gelmemde çok büyük rolü var, emeği çok büyük bizde. Dünyanın mukadderatı, dünyanın düzeni, hayatın acı yönü. Ara sıra hayat bize gerçek yönünü gösteriyor. Bugün de hocamızla gösterdi. Üzüntülüyüz. Burada onun dostlarını, talebelerini görüyorum, eski yıllara gittik. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Ruhu şad olsun. Biraz önce elimi tabutuna koydum, konuştum" dedi.

MESLEĞİNE GÖNÜLDEN BAĞLIYDI

Yeğeni Şahika Önal, "Teyzemi kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisi çok ilginç bir insandı. Mesleğine gönülden bağlıydı, öğrencilerine gönülden bağlıydı. Gençlerle genç olabilen bir insandı. Herkes onu ikinci anneleri olarak bilirdi. Kaybetmek çok acı oldu, eksikliğini çok hissedeceğiz" diye konuştu.

