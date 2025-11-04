04 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.11.2025 16:55
Ünlü isimlerin hocasıydı! Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Türk sanat müziğinin "hocaların hocası" olarak bilinen Süheyla Altmışdört, 95 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birçok isim katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Müzik eğitimcisi, Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört dün hayatını kaybetti.

Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı / DHASüheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı / DHA

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi birçok sanatçının hocası olan Süheyla Altmışdört için bugün Şişli Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Coşkun Sabah, öğrencileri ve sevenleri katıldı. 99 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Altmışdört, kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Coşkun Sabah / DHACoşkun Sabah / DHA

"BUGÜNLERE GELMEMDE ÇOK BÜYÜK ROLÜ VAR"

Coşkun Sabah, "Kaybettik ama bendeki değeri çok çok büyük. Çünkü daha 17-18 yaşındayken hem Münir Nurettin Selçuk'a hem de Doktor Nevzat Atlığ hocamıza benden bahsedip, 'Bir talebem var, ismi Coşkun Sabah, bunu muhakkak dinleyin' diyen hocamızdı. Hocamızın bugünlere gelmemde çok büyük rolü var, emeği çok büyük bizde. Dünyanın mukadderatı, dünyanın düzeni, hayatın acı yönü. Ara sıra hayat bize gerçek yönünü gösteriyor. Bugün de hocamızla gösterdi. Üzüntülüyüz. Burada onun dostlarını, talebelerini görüyorum, eski yıllara gittik. Çok üzüntülüyüz. Çok önemli bir değerdi. Ruhu şad olsun. Biraz önce elimi tabutuna koydum, konuştum" dedi.

MESLEĞİNE GÖNÜLDEN BAĞLIYDI

Yeğeni Şahika Önal, "Teyzemi kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisi çok ilginç bir insandı. Mesleğine gönülden bağlıydı, öğrencilerine gönülden bağlıydı. Gençlerle genç olabilen bir insandı. Herkes onu ikinci anneleri olarak bilirdi. Kaybetmek çok acı oldu, eksikliğini çok hissedeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

"ONUN VESİLESİYLE MESLEĞİME SAHİBİM"

Elif Önal ise, "Benim büyük teyzemdi. Tabii ki ailemizin en büyüğüydü son zamanda. Benim için yeri çok özeldir ama bir önemi de mesleğimin vesilesi olmuştur. Konservatuvara gitmemi o sağlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, konservatuvarda ve piyanistim. 6 yaşında 'Hadi Elif'i bir sınava sokalım' dedi ve bu benim hayatımın dönüm noktasıdır. Onun vesilesiyle mesleğime sahibim" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZE ANNE OLDU"

Üniversite korosunu devralan öğrencisi Elif Ahıs Yunusoğlu da "2005 yılında devraldım, üniversite korosunu. Görüyorsunuz kalabalığı, herkes gibi ben de ona çok şey borçluyum. Üniversite korosunu özellikle bana teslim ederek büyük bir onur bahşetti, beni onurlandırdı. Ne kadar teşekkür etsek az. Yalnızca musiki öğretmedi bize, anne oldu hepimize, sevgisiyle sardı. Hepimizi sevgisiyle sardı. Minnettarız" dedi.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

