Unutulmaz spiker ve sunucu: Halit Kıvanç

Tam adı Halit Mecit Kıvanç olan usta spiker, 18 Şubat 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Fatih İlkokulu, orta ve lise eğitimini ise Pertevniyal Lisesi'nde aldı.

Kıvanç, öğrencilik yıllarında Akbaba ve Şut dergilerinde yazı yazmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Kıvanç, mezuniyetinden sonra 3 ay boyunca hakimlik yaptı.

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele ile 17 yaşındayken röportaj yaptı

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele henüz 17 yaşındayken, onunla röportaj yaparak tarihi bir başarıya imza atan Kıvanç, 1944'ten itibaren İstanbul Ekspres, Son Saat, Tan, Milliyet, Yeni İstanbul, Tercüman ve Güneş gazetelerinde sekreter ve yazar olarak çalıştı.

Basın ve yayın kuruluşlarından 90'ın üzerinde ödül alan Kıvanç, 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.

TRT Radyosuna 1955'te giren Kıvanç, bir açıklamasında "Konuşmaya başladım bu radyoda ve uzun yıllar bu radyoda hayatımı buldum." ifadesini kullanmıştı.

Halit Kıvanç, radyolarda 1956'dan sonra, televizyonlarda da 1969'dan sonra futbol maçları anlattı, magazin ve yarışma programları sundu. Milliyet ve Hürriyet başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazarlığın yanı sıra yönetici olarak da görev aldı.

"10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti"

Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev alan Kıvanç, FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker oldu. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda seyircilere nakletti.

Kıvanç, radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesine önemli katkılar sağlarken, Türk televizyonculuğunda ilklerin adamı oldu.

Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları da sunan Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni aktaran Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

Usta sunucu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ile ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda (Bugünkü ismiyle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı) çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla spor spikerliğine veda etti

Tek kanallı günlerin efsanevi sunucusu olarak da anılan Kıvanç, NTV Yayınlarından çıkan "Tele Safir" adlı kitabında Türk televizyonculuğunu kaleme aldı.

Kıvanç NTV televizyonunda pazar günleri "Halit Kıvanç'la Ustalar", NTV Radyo'da pazar sabahları "Mikrofonda Halit Kıvanç", NTV Spor'da "Futbol Bir Aşk" adlı programları sundu.

Kıvanç, 1983'te Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla spor spikerliğine veda etti. Bu karşılaşmada canlı yayında mikrofonunu tüm genç spikerler adına İlker Yasin'e bıraktı.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmalarıyla hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer Dalında büyük ödüle de layık görüldü.

"Ertesi gün İtalyan gazetelerinde manşetlerdeydik"

Halit Kıvanç, sunuculukta 50. yılını 2005'te düzenlenen jübileyle kutladı, aynı yıl Altın Koza Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Kıvanç, aynı zamanda anıları ve söyleşilerinin yer aldığı kitaplar kaleme aldı. 1959-2006 arasında yazdığı kitaplarından ilki "Ve Allah Gazeteciyi Yarattı" (1959) , sonuncusu ise "Ağlama Palyaço Makyajın Bozulur" (2006) adıyla okurlarla buluştu.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Halit Kıvanç, Fenerbahçe TV'de Efsanenin 100 Yılı ve Efsanenin Yeni Yüzyılı adlı söyleşi programlarını da sundu.

Papa ile röportaj yapan ilk Müslüman gazeteci olarak da tarihe geçen Halit Kıvanç, o döneme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dört büyük Türk futbolcusu İtalya'da oynuyordu. Ben de İstanbul Ekspres gazetesindeyim, kalktım onlarla röportaja gittim. Onların oynadığı takım Papa'nın huzuruna çağırıldı. Ben de yanlarındayım. Korumalara rağmen Papa'nın yanına ulaştım, 'Siz barışı amaçlayan bir lidersiniz, ikimiz de aynı Allah'a inanıyoruz, ben bir Müslüman gazeteci olarak sizin elinizi öpmek istiyorum.' dedim ve elini öptüm. Bana gümüş madalya hediye etti. Ertesi gün İtalyan gazetelerinde manşetlerdeydik, dünya tarihinde Papa ile konuşan ilk Müslüman Türk gazeteci olarak. Türkiye'de ise yolda çevirdiler, 'Papa'nın eli öpülür mü?' diye tepki gösterdiler."

Hayatını 25 Ekim 2022'de kaybederek, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen Kıvanç'ın kaleme aldığı kitaplardan bazıları şunlar:

"Ve Allah Gazeteciyi Yarattı", "Kazulet Hanım'ın Minisi", "Mikrofonunu Kordonuna Göre Uzat", "Ve Karşınızda Halit Kıvanç", "Gool Diye Diye", "Hadi Anlat Bakalım", "Telesafir-Bizde Böyle Başladı", "Gülmece Güldürmece", "333 Fıkra", "Gelin Yarışalım", "Çok Affedersiniz Ama", "Bir Koltukta Kaç Karpuz"