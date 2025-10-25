Otomobil meraklıları bir araya geldi

Magazin dünyasının tanınmış isimleri ünlü otomobil markasının tanıtımında bir araya geldi.

SABAH'ın haberine göre; Buse Terim, Şükrü Özyıldız, Mert Yazıcıoğlu, İbrahim Çelikkol, İpek Filiz Yazıcı, Aslıhan Malbora, Erdem Kaynarca ve Nesrin Cavadzade, geceye katılanlar arasındaydı.

Yakında 'Kuruluş Orhan' dizisinde izleyici karşısına çıkacak olan Mert Yazıcıoğlu, otomobil tutkusunu şu sözlerle anlattı: "Hız değil, araba tutkum var. Formula 1'i takip ediyorum ama izleme fırsatım olmadı. İstanbul'da olmasını isterim." Yazıcıoğlu, 'Kuruluş Orhan' için ise "İlk bölüm çok iyi oldu" dedi.

Kaynak: Sosyal medya