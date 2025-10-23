23 Ekim 2025, Perşembe
Entübe edilen Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 16:05 Güncelleme: 23.10.2025 16:06
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili hem hastaneden hem de menajerinden yeni açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirmiş, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi tam 20 dakika duran sanatçı, doktorların yoğun müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini korkuyor.

72 saat entübe olarak bekletilen sanatçının dün uyandırılması bekleniyordu. Hem hastaneden hem de sanatçının menajeri Mert Siliv'den yeni bir açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Siliv, Instagram'dan yaptığı yeni açıklama şu ifadeleri kullandı:

''Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla! Fatih Ürek'in Menajeri Mert Siliv''

"DURUMU STABİL"

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin hastanede yapılan açıklamada ise "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

