Entübe edilen Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama!

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Siliv, Instagram'dan yaptığı yeni açıklama şu ifadeleri kullandı:

''Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla! Fatih Ürek'in Menajeri Mert Siliv''