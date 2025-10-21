Tuba Büyüküstün’ü utandıran Hakan Sabancı sorusu!

21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 14:33
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Katıldığı bir galada objektiflere poz veren ünlü isim, muhabirlerin Hakan Sabancı sorusuyla adeta neye uğradığını şaşırdı.

Hande Erçel'le yaşadığı büyük aşkın bitmesinin ardından sessizliğini bozan tek taraf olan Hakan Sabancı, sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme bomba gibi düştü.

Sabancı'nın Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğendikten kısa süre sonra geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları bu olayı fark edince, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" yorumları ardı ardına geldi.

"Dehşet Bey" filmi Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü bir araya getirmiş, gala da geçtiğimiz gece gerçekleşmişti.

Güzel oyuncu, katıldığı galada objektiflerin ilgi odağı oldu. Büyüküstün, muhabirlerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

"UTANIYORUM"

Basın mensuplarının, Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine; Büyüküstün, ''Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?'' yanıtını verdi.

