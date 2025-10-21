Tuba Büyüküstün'ü utandıran Hakan Sabancı sorusu!
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Katıldığı bir galada objektiflere poz veren ünlü isim, muhabirlerin Hakan Sabancı sorusuyla adeta neye uğradığını şaşırdı.
Hande Erçel'le yaşadığı büyük aşkın bitmesinin ardından sessizliğini bozan tek taraf olan Hakan Sabancı, sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme bomba gibi düştü.
Sabancı'nın Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğendikten kısa süre sonra geri çekmesi sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları bu olayı fark edince, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" yorumları ardı ardına geldi.
"Dehşet Bey" filmi Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü bir araya getirmiş, gala da geçtiğimiz gece gerçekleşmişti.
Güzel oyuncu, katıldığı galada objektiflerin ilgi odağı oldu. Büyüküstün, muhabirlerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.
"UTANIYORUM"
Basın mensuplarının, Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesi olayını hatırlatması üzerine; Büyüküstün, ''Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?'' yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AKM 2025-2026 etkinlik takvimi | Kültür-Sanat sezonu başladı: Opera, bale, sergi, tiyatro ve özel Cumhuriyet etkinlikleri
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor
- Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?
- Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?
- Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
- 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL