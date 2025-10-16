Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan itiraf: "Hastalığımı rüyamda gördüm"
2000'li yıllara "Katmer Katmer" şarkısıyla damga vuran Lara, beyninde kitle tespit edildiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara, birkaç ay önce beyninde kitle tespit edildiğini açıkladı.
Kısa bir süre sonra beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreciğini belirten ünlü şarkıcı, "Gel Konuşalım" programına konuk oldu.
İyileştikten sonra hiçbir şeyi kafasına takmadığını belirten Lara, hastanedeki tetkiklerinde kemik yaşının 29 çıktığını ifade etti.
RÜYASINDA GÖRMÜŞ!
"İnsanları düşüneceğim derken kendimi unutmuşum" diyen Lara, hastalık sonrası bu farkındalığa sahip olduğunu ifade etti.
Lara, yıllarca rüyalarında hastalanacağını gördüğünü ve bir süre önce de bir arkadaşına "Ben bu yıl hastalanacağım" dediğini ilk kez açıkladı.
"İLK ARAYAN EBRU GÜNDEŞ'Tİ"
Meslektaşı Ebru Gündeş'in kendisi için çok özel olduğunu belirten Lara, "Hastalığımda beni ilk arayanlardan biri Ebru Gündeş'ti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Annelerin sırrı çözüldü! Gözlerinizi yakmadan soğan doğramanın şaşırtan yöntemi
- İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURA SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Sinsi tehlike! Bilim insanları uyardı: Duş başlıkları klozetten daha kirli olabilir mi?
- Askeri hastaneler yeniden açılacak mı, resmi duyuru geldi mi? Bakanlık kaynakları ve Bahçeli'den peş peşe açıklama
- İZBAN’a zam geldi: Tam, öğrenci bilet ne kadar oldu? Yeni tarife ne zaman geçerli olacak?
- Usta Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Arif Erkin Güzelbeyoğlu hangi projelerde yer aldı?
- Nar lekesi tarihe karışıyor! Kimyasal yok, iz yok: Tek kaşıkla tertemiz oluyor
- Emlak Konut Yeni Yuvam ödeme planı | 2+1 ve 1+1 dairelerde aylık taksitler kaç TL’den başlıyor?
- Geceleri nasıl uyuduğunuz gündüz kim olduğunuzu belirliyor! Yeni araştırma 5 farklı uyku profilini açıkladı
- Instagram çöktü mü, ne oldu? Son dakika Instagram keşfet akış yenilenmeme sorunu nedir, nasıl düzelir?
- Orkideler neden çiçek açmaz? Uzmanlardan doğru sulama rehberi: %90'nı farkında bile değil…
- 5 dakikada balık ayıklama sırrı: Zahmetsiz ve pratik balık temizleme yöntemleri