Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan itiraf: "Hastalığımı rüyamda gördüm"

Giriş: 16.10.2025 16:25 Güncelleme: 16.10.2025 16:31
Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan itiraf: Hastalığımı rüyamda gördüm

2000'li yıllara "Katmer Katmer" şarkısıyla damga vuran Lara, beyninde kitle tespit edildiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, geçirdiği zor günler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer", "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara, birkaç ay önce beyninde kitle tespit edildiğini açıkladı.

Kısa bir süre sonra beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ancak tedavisinin süreciğini belirten ünlü şarkıcı, "Gel Konuşalım" programına konuk oldu.

İyileştikten sonra hiçbir şeyi kafasına takmadığını belirten Lara, hastanedeki tetkiklerinde kemik yaşının 29 çıktığını ifade etti.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ!

"İnsanları düşüneceğim derken kendimi unutmuşum" diyen Lara, hastalık sonrası bu farkındalığa sahip olduğunu ifade etti.

Lara, yıllarca rüyalarında hastalanacağını gördüğünü ve bir süre önce de bir arkadaşına "Ben bu yıl hastalanacağım" dediğini ilk kez açıkladı.

"İLK ARAYAN EBRU GÜNDEŞ'Tİ"

Meslektaşı Ebru Gündeş'in kendisi için çok özel olduğunu belirten Lara, "Hastalığımda beni ilk arayanlardan biri Ebru Gündeş'ti" dedi.

