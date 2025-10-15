Amine Gülşe’den iddialara net yanıt: "Mesut bana asla yasak koymaz!"

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Amine Gülşe, katıldığı etkinlikte eşi Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddiaları yalanladı:

"MESUT BANA İŞ KONUSUNDA ASLA YASAK KOYMAZ!"

"Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!"

Kaynak: Instagram