Amine Gülşe’den iddialara net yanıt: "Mesut bana asla yasak koymaz!"
Tescilli güzel Amine Gülşe, son günlerde eşi Mesut Özil’in kendisinin dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair çıkan iddialara açıklık getirdi.
Eski futbolcu Mesut Özil, 2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile 2019 yılında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin bu evlilikten Ela ve Eylül adında iki kız çocukları dünyaya geldi.
Gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdüren Özil çifti, mutlu aile pozlarıyla sık sık beğeni topluyor.
Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Amine Gülşe, katıldığı etkinlikte eşi Mesut Özil'in dizi ve filmlerde oynamasını istemediğine dair iddiaları yalanladı:
"MESUT BANA İŞ KONUSUNDA ASLA YASAK KOYMAZ!"
"Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendiririm. Şu an çocuklar ile vakit geçiriyorum. Henüz bir proje yok. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz!"
