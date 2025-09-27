27 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Yunanistan’da evlenen Sevda Erginci düğünden yeni karelerini paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 13:11
Uzun süredir aşk yaşadığı Efe Saydut ile Yunanistan'da evlenen oyuncu Sevda Erginci, günler sonra düğünden yeni kareleri Instagram'dan paylaştı.

31 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, sevgilisi mimar Efe Saydut ile 21 Eylül'de Sakız Adası'nda evlenmişti. Çift, geçen hafta İzmir'de aile arasında nikah töreni yapmıştı.

Dünyaevine giren çifti yakın arkadaşları Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz mutlu gününde yalnız bırakmamıştı.

Sevda Erginci, düğünden hemen sonra Instagram hesabından paylaşım yaparak soyadını Sevda Erginci Saydut olarak değiştirmişti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim, düğünden günler sonra yeni fotoğrafları sevenlerinin beğenisine sundu.

Erginci'nin düğün gününe ait gelinlikli karelerine kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

