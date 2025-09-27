Ebru Gündeş 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir’den resmen boşandı

Kaynak: Instagram

BOŞANMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, evliliklerinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini duyurdu:

"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim."