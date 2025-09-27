Ebru Gündeş 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir’den resmen boşandı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 1,5 yıl önce Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanacaklarını açıklamıştı. Gündeş ve Özdemir dün resmi olarak boşandı.
Şubat 2024'te 4. kez evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir ile 1,5 yıllık evliliğini sonlandırdı.
Boşanma işlemi, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak gerçekleşti ve Gündeş yurt dışında bulunduğu için duruşmaya katılmadı.
BOŞANMA SEBEBİNİ AÇIKLADI
Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, evliliklerinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini duyurdu:
"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim."
Boşanma, anlaşmalı şekilde tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi. Tarafların birbirinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınavları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- OGM 262 personel alımı yapacak: OGM daimi işçi alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili
- Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?
- Hafıza nasıl çalışıyor? Bazı anılar silinmezken diğerleri neden kayboluyor?
- 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri