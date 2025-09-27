Ebru Gündeş 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir’den resmen boşandı

27 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 14:06
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 1,5 yıl önce Dubai'de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile boşanacaklarını açıklamıştı. Gündeş ve Özdemir dün resmi olarak boşandı.

Şubat 2024'te 4. kez evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Özdemir ile 1,5 yıllık evliliğini sonlandırdı.

Boşanma işlemi, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak gerçekleşti ve Gündeş yurt dışında bulunduğu için duruşmaya katılmadı.

BOŞANMA SEBEBİNİ AÇIKLADI

Ebru Gündeş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, evliliklerinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini duyurdu:

"Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim."

Boşanma, anlaşmalı şekilde tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi. Tarafların birbirinden herhangi bir tazminat veya nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

