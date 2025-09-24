Pınar Altuğ'un planları suya düştü! Bakın eşiyle en son neden tartışmış...
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 19 yıldır evli olduğu eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. "Bizim tartışacağımız konular bambaşka" diyen Altuğ, son tartışmalarının sebebini de açık yüreklilikle anlattı.
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti.
2009'da kızları Su'yu kucaklarına alan ünlü çift, son olarak sosyal medyada çok konuşulan 'yoga' görüntüleri nedeniyle gündeme gelmişti. Altuğ, son olarak magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Muhabir Online mikrofonlarına konuşan 51 yaşındaki ünlü oyuncu, "19 senedir çok güzel bir beraberliğimiz var ve bizim tartışacağımız konular gerçekten çok başka. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Onun da geçmemiş" ifadelerini kullandı.
O SORUYA BÖYLE YANIT VERDİ!
Ünlü isim, "En son ne için tartışmıştınız?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Geçtiğimiz hafta sonu beraber tekneye gittik ve ben çok yorgundum. 'Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Hayır, her zaman çok severim, çevremiz kalabalık olsun, bayılırım. Ama çok yorgundum.
Baş başa böyle, kimseyi görmeden oturacağımızı beklerken herkes geldi. Sonraki gün sözünü tuttu, sorun yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 40 bin kişilik dev araştırma: Herkes yanlış biliyormuş! Ölüm riskini azaltan kahve saati ortaya çıktı
- Son gün yaklaşıyor: Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? Yenileme ücreti ne kadar?
- FC 26 (FIFA 2026) ne zaman çıkıyor? EA Sports FC 26 fiyatı ne kadar, hangi platformlarda oynanabilecek?
- TBMM AÇILIŞ TARİHİ: Meclis ne zaman açılacak? Yeni yasama yılı ne zaman başlıyor?
- EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
- Çikolata ömrü uzatıyor mu? Kalp sağlığı için bilimsel araştırma ortaya çıktı! Ölüm riskini %27 oranında...
- Sömestr tatili ne zaman? Okul ara tatiller hangi tarihte başlayacak, kaç gün? 2025-2026 MEB takvimi
- AJET 9 DOLAR YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI: AJet indirimli bilet kampanyası uçuş tarihleri ne zaman, hangi ülkelerde geçerli?
- 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri açıklandı mı?
- Gıdaların taze mi bayat mı olduğu nasıl anlaşılır? En taze ürünü seçmenin püf noktaları
- 24 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
- SİNEMA FESTİVALİ ne zaman? 80 TL sinema bileti kampanyası hangi salonlarda ve filmlerde geçerli olacak?