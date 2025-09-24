24 Eylül 2025, Çarşamba
24.09.2025
Pınar Altuğ'un planları suya düştü! Bakın eşiyle en son neden tartışmış...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 19 yıldır evli olduğu eşi Yağmur Atacan ile ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu. "Bizim tartışacağımız konular bambaşka" diyen Altuğ, son tartışmalarının sebebini de açık yüreklilikle anlattı.

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girmişti.

2009'da kızları Su'yu kucaklarına alan ünlü çift, son olarak sosyal medyada çok konuşulan 'yoga' görüntüleri nedeniyle gündeme gelmişti. Altuğ, son olarak magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Muhabir Online mikrofonlarına konuşan 51 yaşındaki ünlü oyuncu, "19 senedir çok güzel bir beraberliğimiz var ve bizim tartışacağımız konular gerçekten çok başka. Aklımın ucundan bile geçmemişti. Onun da geçmemiş" ifadelerini kullandı.

O SORUYA BÖYLE YANIT VERDİ!

Ünlü isim, "En son ne için tartışmıştınız?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Geçtiğimiz hafta sonu beraber tekneye gittik ve ben çok yorgundum. 'Baş başa romantik yapacağız' deyip de herkese haber verdi. Kalabalık yaptı. Hayır, her zaman çok severim, çevremiz kalabalık olsun, bayılırım. Ama çok yorgundum.

Baş başa böyle, kimseyi görmeden oturacağımızı beklerken herkes geldi. Sonraki gün sözünü tuttu, sorun yok."

