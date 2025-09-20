Ünlü oyuncudan 4 şarkılık müzik projesi

20 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 09:00
Oyuncu Duygu Üstündağ, şarkı söyleme yeteneğini gözler önüne serdiği 4 şarkıdan oluşan yeni projesi 'Kökler' ile müzik yolculuğuna adım attı.

Üstündağ, "Çocukluğumdan beri kalbimde biriken sözler, ezgiler yıllar sonra benim sesimde hayat buldu. Kendi coğrafyamın, kendi kültürümün nağmeleri bunlar" dedi.

Albümün ilk teklisi 'Sabahın Seferinde', dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

