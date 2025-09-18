Game of Thrones’un yıldız ismi Kit Harington ekranlara dönüyor

BBC ve MGM+ iş birliğiyle hazırlanan "A Tale of Two Cities" adlı mini dizide başrolü üstlenecek olan Harington, bu kez Charles Dickens'ın ölümsüz eserinden uyarlanan bir hikâyede seyirci karşısına çıkacak.

Harington'un dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak konusu olurken, yapımın uluslararası çapta büyük ilgi görmesi bekleniyor.

KİT HARİNGTON KİMDİR?

26 Aralık 1986 doğumlu Christopher Catesby Harington, İngiltere doğumludur. Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi (RADA) mezunu oyuncu, 2011'de başlayan Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle dünya çapında şöhret kazandı.

Bu rol ona sadece Emmy adaylığı getirmekle kalmadı, aynı zamanda kariyerinin dönüm noktası oldu. Sinema dünyasında da "Pompeii", "Testament of Youth" ve "Eternals" gibi yapımlarda rol alan Harington, Rose Leslie ile evli ve çiftin bir oğlu bulunuyor.

