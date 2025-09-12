Kansere yakalanmıştı! Neşe Aksoy’dan haber var

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 17:04
Sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, geçtiğimiz kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu. Ünlü sanatçının son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy, bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyor. 62 yaşındaki Neşe Aksoy'un, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından hastalığı hakkında açıklama yapmıştı.

"BENDEN DUYUN İSTEDİM"

Kansere yakalanan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu güne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim. "

Aksoy'un sağlık durumu merak edilirken, beklenen açıklama Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu'ndan geldi.

"İZMİR'DE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Terzioğlu, Instagmra'dan yayınladığı mesajda "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üzücü haber sonrası Aksoy'a sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları geldi.

