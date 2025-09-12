Kansere yakalanmıştı! Neşe Aksoy'dan haber var
Sinema dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, geçtiğimiz kanser tedavisi gördüğünü duyurmuştu. Ünlü sanatçının son sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy, bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyor. 62 yaşındaki Neşe Aksoy'un, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından hastalığı hakkında açıklama yapmıştı.
"BENDEN DUYUN İSTEDİM"
Kansere yakalanan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"On ay önce, bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim ancak son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonra neler olur bilmiyorum. Bu güne kadar duyulmasını istemedim ama artık bilinmezlerdeyim. Onun için benden duyun istedim. "
Aksoy'un sağlık durumu merak edilirken, beklenen açıklama Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu'ndan geldi.
"İZMİR'DE TEDAVİ GÖRÜYOR"
Terzioğlu, Instagmra'dan yayınladığı mesajda "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
Üzücü haber sonrası Aksoy'a sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi açıklandı mı, yeni oyuncular kimler?
- VELİAHT OYUNCULARI VE KONUSU | Veliaht dizisi hangi gün yayınlanıyor, nerede çekiliyor?
- DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI: Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- TUS sonuçları açıklandı 2025: ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Japonların zayıflama formülü: Bir haftada fark yaratıyor! Sadece iki bardakla yağları eritiyor
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
- Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
- TOGG T8X satışa ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? TOGG bayilik sistemi nedir?
- 11 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar var?
- POMEM 32. Dönem 1. yedek planlama sonuç ekranı pa.edu.tr | POMEM giriş sınavı yedek planlama sonuçları nereden öğrenilir?
- Okul kırtasiye yardımı SGK'dan nasıl alınır? Kırtasiye yardımı şartları neler, ne kadar ödeniyor? e-Devlet başvuru ekranı
- Güneş tutulması ne zaman? Eylül ayı Güneş tutulması hangi güne denk geliyor, Türkiye'den izlenebilecek mi?