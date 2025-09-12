Kansere yakalanmıştı! Neşe Aksoy’dan haber var

Kaynak: Instagram

"İZMİR'DE TEDAVİ GÖRÜYOR"

Terzioğlu, Instagmra'dan yayınladığı mesajda "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üzücü haber sonrası Aksoy'a sevenlerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' ve 'acil şifalar' mesajları geldi.

