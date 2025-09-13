"İntihar" iddiası sonrası Nilperi Şahinkaya'dan ilk paylaşım!
Nilperi Şahinkaya, hayatını kaybeden annesi Meltem Vural'ın ardından yazdığı intihar notuyla sevenlerini endişelendirmişti. Ünlü oyuncu, günler sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatının ardından zor günler geçiriyor...
Bir süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybeden Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.
"BENİ AFFEDİN" DEMİŞTİ
Annesinin vefatı sonrası duygusal paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son mesajıyla sevenlerini endişelendirmişti. "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" paylaşımını yapan oyuncu, kısa süre sonra bu gönderiyi hemen silmişti.
Son durumu merak edilen Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerine yer vermişti.
GÜNLER SONRA YENİ PAYLAŞIM
Sevenlerinin haber alamadığı oyuncudan günler sonra yeni paylaşım geldi. Nilperi Şahinkaya, konuyla ilgili sosyal medyadan yazdığı mesajda üzgün olduğunu belirtti.
''ÜZGÜNÜM, ÇOK YANLIŞTI''
Oyuncu, Instagram hesabındaki paylaşımında; ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.
