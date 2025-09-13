"İntihar" iddiası sonrası Nilperi Şahinkaya'dan ilk paylaşım!

Kaynak: Instagram

''ÜZGÜNÜM, ÇOK YANLIŞTI''

Oyuncu, Instagram hesabındaki paylaşımında; ''Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı. Kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiçbirimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz.'' ifadelerini kullandı.