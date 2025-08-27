Usta oyuncu Gül Onat kanserle savaşıyor! Son sağlık durumunu açıkladı

71 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, Sihirli Annem dizisindeki Perihan teyze karakteriyle hayatımızda yer elde etti. Uzun süredir ekranlarda yer almayan sanatçının pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Pankreas kanseri tedavisi devam eden başarılı oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz günlerde "Tedavi günleri" notuyla paylaşım yapmıştı.

SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sevenlerinin sağlık durumunu merak ettiği usta isim, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. İki işlem gördüğünü söyleyen Gül Onat, sonuçlarının temiz çıktığını paylaştı.

Usta oyuncu Gül Onat

''İKİ İŞLEM GÖRDÜM''

Pankreas kanseriyle mücadelesi devam eden usta sanatçı, kemoterapi görmeye devam ediyor. Onat, takipçilerini son durumuyla ilgili bilgilendirdi.

Yeni karesini yayımlayan Onat, "Dostlar, iki işlem gördüm. Şükür hepsi temiz çıktı. Şimdi zehirterapiye devam. Sizleri bilgilendireceğim sürekli, hepiniz sağlıkla kalın" sözleriyle mutlu haberi duyurdu.