Kuruluş’a bomba isim! Nilüfer Hatun’a o oyuncu hayat verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 16:43 Güncelleme: 26.08.2025 17:02
Ekranların fenomen dizisi Kuruluş, yeni sezona bomba gibi hazırlanırken; oyuncu kadrosuna eklenen isimler de netleşiyor. Bu sezonun öne çıkan isimlerinden olacak Nilüfer Hatun karakterine can verecek isim Mahassine Merabet oldu.

atv'nin Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni 'Kuruluş' dizisinin yeni dönemi, kadrosuna eklediği oyuncularla da gündemden düşmüyor. Kadroya son olarak Mahassine Merabet eklendi. Başarılı oyuncu, dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat verecek.

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizsinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay ve Bennu Yıldırımlar'ın rol alacağı açıklanmıştı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

Mahassine Merabet Kimdir?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde tamamladı. Eğitim hayatını ilerletmek için Türkiye'ye gelen Merabet, İstanbul'da özel bir üniversitesitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'ye geldikten sonra Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi alan Merabet, bu süreçte Türkçesini de geliştirdi. Modellik kariyerine de adım atan isim, birçok markanın reklam yüzü oldu ve farklı reklam filmlerinde rol aldı. Oyunculuk dışında Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.

Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Mahassine Merabet, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisi ile başladı. Dizide "Hira" karakterine hayat verdi.

Mahassine Merabet'in Boyu ve Kilosu

Başarılı oyuncu 172 cm boyunda ve 55 kilodur.

