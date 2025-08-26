Kuruluş’a bomba isim! Nilüfer Hatun’a o oyuncu hayat verecek

Mahassine Merabet (Sosyal Medya)

Mahassine Merabet Kimdir?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde tamamladı. Eğitim hayatını ilerletmek için Türkiye'ye gelen Merabet, İstanbul'da özel bir üniversitesitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.