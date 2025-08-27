Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
atv’nin sevilen ve reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında sezon finali yapan programın yeni yayın tarihi açıklandı. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Haziran ayında sezon finali yapan programın yeni yayın tarihi belli oldu.
Müge Anlı'nın özenle yürüttüğü araştırmalar, kayıp ve faili meçhul vakaların aydınlatılması, sosyal sorumluluk projeleri ve canlı yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan program, yeni sezonunda da gündeme damga vurmaya hazırlanıyor.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HAFTA İÇİ HER GÜN
Hafta içi her sabah saat 10:00'da başlayan ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren program, saat 12:45'te izleyicilere veda ediyor. Gündüz kuşağının en çok takip edilen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuyla da gündemi belirlemeye devam edecek.
