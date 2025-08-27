Usta oyuncu Burak Sergen Kuruluş kadrosuna dahil oldu!

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Burak Sergen oldu. Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.