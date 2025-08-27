Usta oyuncu Burak Sergen Kuruluş kadrosuna dahil oldu!
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş, bu sezon yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni dönem çalışmaları süren dizide, deneyimli oyuncu Burak Sergen de kadroya dahil oldu.
atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Burak Sergen oldu. Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.
Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, oyuncu kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar ve Mahassine Merabet'in rol alacağı açıklanmıştı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
