Denzel Washington'dan şaşırtan "Oscar" açıklaması

Giriş: 16.08.2025 08:59
Hollywood’un usta oyuncularından Denzel Washington, samimi açıklamalarıyla gündeme geldi.

Toplam 10 kez Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ve heykelciği iki kez evine götüren usta oyuncu Denzel Washington, verdiği röportajda "Bu işi Oscar için yapmıyorum" dedi.

Son olarak kendisini yönetmen Spike Lee'yle 19 yıl sonra bir araya getiren Highest 2 Lowest'ta rol alan oyuncu, şunları söyledi: "Ödülü insanlar verir. Oscarlarla o kadar ilgilenmiyorum. Övünmüyorum, sadece hislerimi söylüyorum. Son günüm geldiğinde bu Oscarların bana zerre faydası olmayacak."

