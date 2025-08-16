90’ların hiti geri döndü

16 Ağustos 2025, Cumartesi
Bir döneme damgasını vuran unutulmaz şarkı “Yürü Ya Kulum”, yıllar sonra yeniden gündemde. Bu kez mikrofonun başında Güliz Ayla, aranjmanda ise Selami Bilgiç bulunuyor.

Bir döneme damgasını vuran 'Yürü Ya Kulum', yıllar sonra yeniden gündemde! Bu kez mikrofonun başında Güliz Ayla, aranjmanda ise Selami Bilgiç var. 90'lar kuşağının ezbere bildiği hit şarkı, modern bir sound ve güçlü bir kadın vokaliyle tekrar müzikseverlerle buluştu.

Ancak projede en çok konuşulan detay, kamera önünde değil, arkasında yaşandı: Şarkının orijinal yorumcusu Hülya Avşar'a, klipte sembolik bir rolle yer alması için teklif götürüldü. SABAH'ın haberine göre; Avşar, bu nostaljik daveti kibarca reddetti.

