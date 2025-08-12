12 Ağustos 2025, Salı
Turizm için yıldızlar devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 08:33
Kültür ve Turizm Bakanlığı, reklam faaliyetleri kapsamında 'İstanbul My Love' isimli mini dizileri devreye soktu.

Mini diziler, Türk dizilerine ilgi duyan seçili ülkelerde yayınlanacak.

Dizilerde Körfez ülkelerinde yüksek bilinirliğe sahip oyuncular Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu, "Antalya Gambit"te ise Meryem Uzerli ve Kaan Urgancıoğlu rol aldı.

Diziler toplam 72 ülkede yayınlanacak.

