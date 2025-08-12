12 Ağustos 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Hayal Köseoğlu'nu yasa boğan haber! "Konuşacak halim yok"

Hayal Köseoğlu'nu yasa boğan haber! "Konuşacak halim yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 08:44
ABONE OL
Hayal Köseoğlu’nu yasa boğan haber! Konuşacak halim yok

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakteriyle izlediğimiz Hayal Kaöseoğlu, bir süredir tedavi gören babasını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, tedavi gören babası Yiğit Köseoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''KONUŞACAK HALİM YOK''

Ünlü oyuncu, acı haberi "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler'' sözleriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Köseoğlu'na sanat camiasından dostlarından ve takipçilerinden taziye mesajları yağdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör