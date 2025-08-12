Hayal Köseoğlu'nu yasa boğan haber! "Konuşacak halim yok"
Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde Pelin karakteriyle izlediğimiz Hayal Kaöseoğlu, bir süredir tedavi gören babasını kaybetti. Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarda yer alan Hayal Köseoğlu, bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, tedavi gören babası Yiğit Köseoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı.
''KONUŞACAK HALİM YOK''
Ünlü oyuncu, acı haberi "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler'' sözleriyle paylaştı.
Köseoğlu'na sanat camiasından dostlarından ve takipçilerinden taziye mesajları yağdı.
