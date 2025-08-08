Artık kullanamayacak! İbrahim Tatlıses oğluna karşı açtığı davayı kazandı

2 yıl süren mahkemede hakim, Ahmet Tatlıses'in tescil ettirdiği "atatlıses" ve "ahmettatlıses" markalarının hükümsüz sayılmasına ve sicilden silinmesine karar verdi. Ayrıca bu markaların yer aldığı reklam, afiş ve ambalajlara el konulmasına hükmetti.

"DAVANIN REDDİNİ İSTİYORUZ"

Ahmet Tatlıses'in davaya cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "'Müvekkil, işyerinin içerisinde kendi şahsıyla ayırt edicilik unsuru içeren markasının logosunu ve ismini kullanmaktadır. Bu sebeple haksız açılan davanın reddini istiyoruz."

Kaynak: Sosyal medya