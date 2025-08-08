Artık kullanamayacak! İbrahim Tatlıses oğluna karşı açtığı davayı kazandı

08 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 14:17
'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki hukuki gerilim yeni bir boyut kazandı. Baba-oğul, bu kez 'Tatlıses' markasının izinsiz kullanımı nedeniyle bir kez daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor...

DAVAYI KAZANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle oğlu Ahmet Tatlıses'e açtığı davada haklı bulundu.

İddiaya göre sanatçının oğlu Ahmet Tatlıses, babasına ait 'Tatlıses' markasını haksız şekilde kendi lehine kullanarak, bu markaları Türk Patent Enstitüsü'nde tescilini sağladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ahmet Tatlıses, iltibas (benzerlik, andıştırmak) yaratır biçimde, tescilli markalardan farklı bir biçimde kullandığı 'Tatlıses Kebap' adı altında kebap dükkanları açtı.

İbrahim Tatlıses, Tatlıses Prodüksiyon Şirketi'nin marka patenti vekilinin, şirketin bilgisi ve rızası dışında Ahmet Tatlıses'e danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürerek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

2 yıl süren mahkemede hakim, Ahmet Tatlıses'in tescil ettirdiği "atatlıses" ve "ahmettatlıses" markalarının hükümsüz sayılmasına ve sicilden silinmesine karar verdi. Ayrıca bu markaların yer aldığı reklam, afiş ve ambalajlara el konulmasına hükmetti.

"DAVANIN REDDİNİ İSTİYORUZ"

Ahmet Tatlıses'in davaya cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "'Müvekkil, işyerinin içerisinde kendi şahsıyla ayırt edicilik unsuru içeren markasının logosunu ve ismini kullanmaktadır. Bu sebeple haksız açılan davanın reddini istiyoruz."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

