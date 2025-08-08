Sarp Levendoğlu Arka Sokaklar’da

Sarp Levendoğlu, ekranların en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"a dahil oldu. Oyuncu, "Bozo" lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

İzleyicileri her bölümüyle farklı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da, sportmen kimliğiyle de tanınan Levendoğlu, karizmatik bir polis portresi çizecek.

Bozo, Emniyet İstihbarat'ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikâyedeki yerini alacak.

20'nci sezonunu büyük sürprizlerle karşılamaya hazırlanan D Media çatısı altında ekran yolculuğunu sürdüren yapımın, bu ay sete çıkması planlanıyor.

