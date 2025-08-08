Acı haber geldi: Saadet Sun hayatını kaybetti

Kaynak: Instagram

"YÜREĞİMİ YAKTIN DA GİTTİN"

Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.