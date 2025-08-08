Acı haber geldi: Saadet Sun hayatını kaybetti

08 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 16:04
Unutulmaz eserlere imzasını atan Saadet Sun'dan acı haber geldi. 81 yaşındaki ünlü sanatçının vefat haberini Işıl Yücesoy sosyal medyadan duyurdu.

Sanat camiasında hem sesi hem de oyunculuğuyla tanınan Saadet Sun'un vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

81 yaşında hayatını kaybeden Saadet Sun'un vefat haberi ünlü oyuncu Işıl Yücesoy tarafından duyuruldu.

"YÜREĞİMİ YAKTIN DA GİTTİN"

Yücesoy, sosyal medyadaki paylaşımında; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır. 1979 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali'nde "Sevgilim" adlı şarkısıyla dördüncü oldu.

