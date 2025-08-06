O hastalık ölüme götürdü! "The Walking Dead" yıldızı Kelley Mack hayatını kaybetti
The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Addy karakteriyle tanınan Kelley Mack'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm haberi, genç oyuncunun ailesi tarafından açıklandı.
The Walking Dead dizisinde canlandırdığı Addy karakteriyle tanınan 33 yaşındaki Kelley Mack, geçtiğimiz yıl nadir görülen bir kanser türüne yakalanmıştı. Eylül ayında tedavi sürecine başladığını duyuran yıldız isim, sevenlerinden dua istemişti.
2018 yılında The Walking Dead dizisinde beş bölüm boyunca Addy karakterine hayat veren genç oyuncu, 9-1-1, Chicago Med ve Mr. Manhattan gibi yapımlarda da rol aldı.
2021 yılında Broadcast Signal Intrusion adlı korku filminde başrol oynayan Mack, son olarak Universal adlı yapımda kamera karşısına geçti.
Mirror'da yer alan habere göre Kelley, Mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda proton radyasyon tedavisini tamamladığını ve fizik tedaviye başladığını açıklamıştı.
Genç oyuncunun ölümü, hayranlarını derinden üzdü. Sosyal medyada birçok kişi, Kelley için taziye mesajları yayınladı.
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